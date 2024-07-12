Официальный курс доллара впервые превысил отметку в 41 грн

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 15 июля, впервые в истории пересек отметку в 41 грн и составил 41,0434 грн/$.

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Об этом свидетельствуют данные НБУ.

При этом курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 12 июля, достиг 40,8823 грн/$.

Вместе с тем курс евро на понедельник регулятор установил на уровне 44,6860 грн/€, что тоже является наибольшим показателем по сравнению с курсом в пятницу, 12 июля – 44,3818 грн/€.

Изображение: Нацбанк Украины

Напомним, в конце мая официальный курс доллара впервые в истории Украины превысил отметку в 40 грн.

При этом в госбюджет-2024 Кабмин заложил среднегодовой курс в 40,7 грн/$.

Правительство ожидает среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 45 грн в 2025 году, 46,5 грн – в 2026-м, 46,4 грн – в 2027 году, говорится в бюджетной декларации на 2025–2027 годы.

Что будет влиять на курс доллара в июле

27 июня Украина получила транш от ЕС в размере 1,9 млрд евро, к тому же недавно закончилась Берлинская конференция, где заключили 110 сделок суммарно на 16 млрд долларов. Все это повлияет на стабильность курса гривны в ближайшее время.

Также была принята новая Стратегия кредитования, а снижение учетной ставки до 13% свидетельствует, что угроза обвала гривны минимальна. Развитие кредитования наиболее стратегических отраслей и малого и среднего бизнеса - это весомый шаг в экономическом продвижении.

Независимый эксперт Александр Хмелевский отметил, что 31 июля истекает срок реструктуризации евробондов, которую провели два года назад. Если не удастся провести новую реструктуризацию, Украина будет вынуждена возобновить выплаты по евробондам. Это приведет к сокращению валютных резервов и усугубит девальвацию гривны. Кредиторы отклонили условия реструктуризации, предложенные Минфином.

"Скорее всего, удастся договориться об очередной реструктуризации, но есть большая вероятность, что Украине придется заплатить проценты за евробонды за два года. Это также усилит давление на гривну. В любом случае пока ситуация с реструктуризацией не прояснится, давление на гривну будет нарастать ", – объяснил эксперт.

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