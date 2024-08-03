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Правительство привлекло более 1,1 млрд грн от продажи ОВГЗ во время военного положения

Правительство привлекло более 1,1 млрд грн от продажи ОВГЗ во время военного положения
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Правительство Украины с начала полномасштабной войны до 31 июля 2024 года привлекло более 1 107 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Всего с начала полномасштабной войны правительство Украины привлекло 758 022,3 млн. грн., 7 073,9 млн. дол. США и 2 383,9 млн. евро на первичных аукционах. На погашение долговых обязательств за этот период было израсходовано 543 307,6 млн. грн., 7 262,3 млн. дол. США и 2 091,8 млн. евро.

По данным Депозитария НБУ, в период с января по июль 2024 года было размещено ОВГЗ на сумму 289 млрд грн в эквиваленте, включающий 203 846,6 млн грн, 1 456,6 млн дол. США и 670,8 млн. евро.

Отмечается, что за этот период правительство выплатило 113 935,8 млн грн, 1 126,6 млн дол. США и 841,2 млн. евро за погашение внутренних долговых обязательств. При этом объем заимствований Министерства финансов на внутреннем рынке превысил выплаты по ОВГЗ на 96 087,2 млн грн в эквиваленте, включая 27 804,1 млн грн в июле.

Активизация внутреннего долгового рынка стала возможной благодаря сотрудничеству правительства и Национального банка. В частности, НБУ разрешил банкам покрывать до 50% обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ и расширил список этих облигаций. Также была предоставлена возможность нерезидентам переводить средства за границу, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ.

В июле 2024 года максимальная доходность ОВГЗ составила 16,80% годовых в гривне и 4,66% в долларах США, в то время как ОВГЗ в евро не размещались.

В НБУ добавляют, что активный внутренний долговый рынок является ключевым элементом поддержки макрофинансовой стабильности Украины, уменьшения рисков для валютного рынка и обеспечения ценовой стабильности.

Следует отметить, что каждый гражданин может поддержать финансовую устойчивость страны, приобретя военные облигации. По состоянию на 1 августа 2024 портфель военных облигаций, принадлежащих гражданам и бизнесу Украины, вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 131,4 млрд грн в эквиваленте.

В Украине может появиться новая фондовая биржа с участием ОВГЗ

Украинские власти рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций, так как крупнейшая и старейшая фондовая биржа в стране ПФТС недостаточно капитализирована, и ее собственник подтвердил, что не будет вливать новый капитал.

В документе отмечается, что капитал в размере около 0,5 млн долларов будет частично предоставлен государственными банками (30%), а остальная часть — из частных источников, включая МФИ (международные финансовые институты).

Уточняется, что на долю ПФТС приходится 68% объема торгов, а желание создать новую биржу объясняется целью защиты функционирования вторичного рынка государственных облигаций и других инструментов.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко