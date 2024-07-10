АРМА закупило Военные облигации в иностранной валюте на сумму $31 млн

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые осуществило закупку Военных облигаций в иностранной валюте на сумму 31 миллион долларов США.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба Агентства.

Там отмечают, что эта операция является продолжением успешной практики эффективного управления арестованными средствами, в частности для поддержки обороны Украины. Она обеспечит украинскую армию необходимым: оружием, боеприпасами, техникой, продовольствием и медикаментами.

"Эта закупка - это наш очередной вклад в поражение России и укрепление обороноспособности Украины. Это не только укрепляет финансовую базу оборонного сектора, но и демонстрирует, как государственные учреждения могут эффективно действовать в условиях войны", - подчеркнула глава АРМА Елена Дума.

Что входит в сумму облигаций

Согласно сообщению АРМА, в общую сумму закупленных облигаций входят, в частности, арестованные средства российских подсанкционных лиц и компаний. Речь идет об оффшорных компаниях связанных с Михаилом Фридманом и Петром Авеном, букмекерской компании 1xbet, а также 1 миллионе долларов бывшего главы областной военно-врачебной комиссии.

"Стоит отметить высокую эффективность этой закупки – средневзвешенная доходность приобретенных ОВГЗ в долларах США составляет 4,6%, что превышает доходность по валютным депозитам", – говорится в сообщении АРМА.

Также отмечается, что с начала 2024 года агентство приобрело военные облигации на сумму 1,7 млрд грн и 31 млн дол. США, что в совокупности составляет около 3 млрд грн в гривневом эквиваленте. Общий объем ОВГЗ в портфеле АРМА достиг рекордной отметки в 5,5 млрд грн в эквиваленте.

Напомним, 14 мая президент Украины подписал Закон, расширивший полномочия АРМА по приобретению военных облигаций за счет арестованных средств в иностранной валюте.

До этого времени агентство могло размещать иностранную валюту только на депозитных счетах с максимальным доходом 1%. Согласно данным главы АРМА Елены Думы, на счетах агентства находилось около 20 млн долларов и 8 млн евро.

В начале июля Кабинет министров Украины соответствующим распоряжением согласовал приобретение АРМА военных облигаций на рекордную сумму – почти 38 миллионов долларов США.

Как уточнила Дума, речь шла о 31 миллионе долларов США и 6,5 миллионах евро арестованных средств, размещаемых на счетах АРМА. Текущая операция на 31 млн долларов является реализацией долларовой части этого плана.