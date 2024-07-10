АРМА закупило Військові облігації в іноземній валюті на суму $31 млн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше здійснило закупівлю Військових облігацій в іноземній валюті на суму 31 мільйон доларів США.

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Про це повідомила пресслужба Агентства.

Там зазначають, що ця операція є продовженням успішної практики ефективного управління арештованими коштами, зокрема, для підтримки оборони України. Вона забезпечить українську армію найнеобхіднішим: зброєю, боєприпасами, технікою, продовольством та медикаментами.

"Ця закупівля – це наш черговий внесок у поразку Росії та зміцнення обороноздатності України. Це не лише зміцнює фінансову базу оборонного сектору, але й демонструє, як державні установи можуть ефективно діяти в умовах війни", - підкреслила голова АРМА Олена Дума.

Що входить в суму облігацій

Згідно з повідомленням АРМА, у загальну суму закуплених облігацій входять, зокрема, арештовані кошти російських підсанкційних осіб та компаній. Йдеться про офшорні компанії повʼязані з Михайлом Фрідманом та Петром Авеном, букмекерську компанію 1xbet, а також 1 мільйон доларів колишнього голови обласної військово-лікарської комісії.

"Варто відзначити високу ефективність цієї закупівлі - середньозважена дохідність придбаних ОВДП у доларах США складає 4,6%, що перевищує дохідність за валютними депозитами", - йдеться в повідомленні АРМА.

Також зазначається, що з початку 2024 року агентство придбало військових облігацій на суму 1,7 млрд грн та 31 млн дол. США, що в сукупності становить майже 3 млрд грн у гривневому еквіваленті. Загальний обсяг ОВДП в портфелі АРМА досяг рекордної позначки у 5,5 млрд грн в еквіваленті.

Нагадаємо, 14 травня президент України підписав Закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій за рахунок арештованих коштів в іноземній валюті.

До цього часу агентство могло розміщувати іноземну валюту лише на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%. Згідно з даними голови АРМА Олени Думи, на рахунках агентства знаходилося близько $20 млн та 8 млн євро.

На початку липня Кабінет міністрів України відповідним розпорядженням погодив придбання АРМА військових облігацій на рекордну суму - майже 38 мільйонів доларів США.

Як уточнила Дума, йшлося про 31 мільйон доларів США та 6,5 мільйонів євро арештованих коштів, які розміщуються на рахунках АРМА. Поточна операція на 31 млн доларів є реалізацією доларової частини цього плану.