Уряд залучив понад 1,1 млрд грн від продажу ОВДП під час воєнного стану

Уряд України з початку повномасштабної війни до 31 липня 2024 року залучив більше ніж 1 107 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Загалом з початку повномасштабної війни уряд України залучив 758 022,3 млн грн, 7 073,9 млн дол. США та 2 383,9 млн євро на первинних аукціонах. На погашення боргових зобов'язань за цей період було витрачено 543 307,6 млн грн, 7 262,3 млн дол. США та 2 091,8 млн євро.

За даними Депозитарію НБУ, в період з січня по липень 2024 року було розміщено ОВДП на суму 289 млрд грн в еквіваленті, що включає 203 846,6 млн грн, 1 456,6 млн дол. США та 670,8 млн євро.

Зазначається, що протягом цього періоду уряд виплатив 113 935,8 млн грн, 1 126,6 млн дол. США та 841,2 млн євро за погашення внутрішніх боргових зобов’язань. При цьому, обсяг запозичень Міністерства фінансів на внутрішньому ринку перевищив виплати за ОВДП на 96 087,2 млн грн в еквіваленті, включаючи 27 804,1 млн грн у липні.

Активізація внутрішнього боргового ринку стала можливою завдяки співпраці уряду та Національного банку України. Зокрема, НБУ дозволив банкам покривати до 50% обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП і розширив перелік цих облігацій. Також була надана можливість нерезидентам переказувати кошти за кордон, отримані від сплати відсотків за ОВДП.

У липні 2024 року максимальна дохідність ОВДП становила 16,80% річних у гривні та 4,66% у доларах США, тоді як ОВДП у євро не розміщувалися.

В НБУ додають, що активний внутрішній борговий ринок є ключовим елементом для підтримки макрофінансової стабільності України, зменшення ризиків для валютного ринку та забезпечення цінової стабільності.

Варто зазначити, що кожен громадянин може підтримати фінансову стійкість країни, придбавши військові облігації. Станом на 1 серпня 2024 року портфель військових облігацій, що належать громадянам та бізнесу України, зріс удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 131,4 млрд грн в еквіваленті.

В Україні може з'явитися нова фондова біржа за участю ОВДП

Українська влада розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій, тому що найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал.

У документі зазначається, що капітал у розмірі близько 0,5 млн доларів буде частково надано державними банками (30%), а інша частина - із приватних джерел, включно з МФІ (міжнародні фінансові інститути).

Уточнюється, що на частку ПФТС припадає 68% обсягу торгів, а бажання створити нову біржу пояснюється метою захистити функціонування вторинного ринку державних облігацій та інших інструментів.

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