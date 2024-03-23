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Сельские бюджеты могут привлекать кредиты в украинских банках и международных финансовых организациях
22 марта Кабинет Министров Украины принял постановление о предоставлении возможности сельским и поселковым бюджетам привлекать заимствования, в том числе в украинских банках и международных финансовых организациях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Среди ключевых нововведений:
- Расширение механизмов осуществления местных заимствований и предоставление местных гарантий поселковым и сельским советам.
- Определение лиц, уполномоченных на подписание документов, связанных с местными заимствованиями и гарантиями.
- Создание условий для мониторинга утвержденных решений и уменьшение количества форм бюджетной отчетности.
Как подчеркивают в Минфине, такие изменения будут способствовать повышению прозрачности и ответственности при осуществлении местных заимствований, а также помогут общинам адаптироваться к экономическим потребностям с большей гибкостью.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Это будет способствовать усилению финансовой стабильности местных бюджетов и станет мощным стимулом для социально-экономического развития сел и поселков по всей Украине", - подчеркивают в Минфине.
Напомним, в 2023 году в общий фонд местных бюджетов поступило 441,9 млрд грн. Это на 11% или на 43,8 млрд грн больше, чем в 2022 году.