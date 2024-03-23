Сельские бюджеты могут привлекать кредиты в украинских банках и международных финансовых организациях

22 марта Кабинет Министров Украины принял постановление о предоставлении возможности сельским и поселковым бюджетам привлекать заимствования, в том числе в украинских банках и международных финансовых организациях.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Среди ключевых нововведений:

Расширение механизмов осуществления местных заимствований и предоставление местных гарантий поселковым и сельским советам.

Определение лиц, уполномоченных на подписание документов, связанных с местными заимствованиями и гарантиями.

Создание условий для мониторинга утвержденных решений и уменьшение количества форм бюджетной отчетности.

Как подчеркивают в Минфине, такие изменения будут способствовать повышению прозрачности и ответственности при осуществлении местных заимствований, а также помогут общинам адаптироваться к экономическим потребностям с большей гибкостью.

"Это будет способствовать усилению финансовой стабильности местных бюджетов и станет мощным стимулом для социально-экономического развития сел и поселков по всей Украине", - подчеркивают в Минфине.

Напомним, в 2023 году в общий фонд местных бюджетов поступило 441,9 млрд грн. Это на 11% или на 43,8 млрд грн больше, чем в 2022 году.