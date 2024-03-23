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Сільські та селищні бюджети зможуть залучати кредити в українських банках та міжнародних фінансових організаціях
22 березня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо надання можливості сільським та селищним бюджетам залучати запозичення, у тому числі в українських банках та міжнародних фінансових організаціях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що серед ключових нововведень:
- Розширення механізмів здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій для селищних та сільських рад.
- Визначення осіб, уповноважених на підписання документів, пов’язаних з місцевими запозиченнями та гарантіями.
- Створення умов для моніторингу затверджених рішень і зменшення кількості форм бюджетної звітності.
Як підкреслюють в Мінфіні, такі зміни сприятимуть підвищенню прозорості та відповідальності при здійсненні місцевих запозичень, а також допоможуть громадам адаптуватися до економічних потреб з більшою гнучкістю.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Це також сприятиме підсиленню фінансової стабільності місцевих бюджетів і стане потужним стимулом для соціально-економічного розвитку сіл та селищ по всій Україні", - підкреслюють в Мінфіні.
Нагадаємо, у 2023 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд грн. Це на 11%, або на 43,8 млрд грн більше, ніж у 2022 році.