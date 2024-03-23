Сільські та селищні бюджети зможуть залучати кредити в українських банках та міжнародних фінансових організаціях

22 березня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо надання можливості сільським та селищним бюджетам залучати запозичення, у тому числі в українських банках та міжнародних фінансових організаціях.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що серед ключових нововведень:

Розширення механізмів здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій для селищних та сільських рад.

Визначення осіб, уповноважених на підписання документів, пов’язаних з місцевими запозиченнями та гарантіями.

Створення умов для моніторингу затверджених рішень і зменшення кількості форм бюджетної звітності.

Як підкреслюють в Мінфіні, такі зміни сприятимуть підвищенню прозорості та відповідальності при здійсненні місцевих запозичень, а також допоможуть громадам адаптуватися до економічних потреб з більшою гнучкістю.

"Це також сприятиме підсиленню фінансової стабільності місцевих бюджетів і стане потужним стимулом для соціально-економічного розвитку сіл та селищ по всій Україні", - підкреслюють в Мінфіні.

Нагадаємо, у 2023 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд грн. Це на 11%, або на 43,8 млрд грн більше, ніж у 2022 році.