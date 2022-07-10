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Украинских защитников освободили от уплаты военного сбора: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля подписал закон, который освобождает украинских защитников от уплаты военного сбора.
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Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины касательно особенностей налогообложения военным сбором зарплат военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения.
От уплаты военного сбора освободили:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Вооруженные силы Украины;
- Национальную гвардию;
- правоохранительные органы;
- Службу безопасности Украины;
- Службы внешней разведки Украины;
- Госпогранслужбу;
- Управление государственной охраны;
- Министерство внутренних дел;
- Госспецсвязи.
Напомним, Верховная Рада намерена запретить на период военного положения и шести месяцев после него осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих.