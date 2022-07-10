Украинских защитников освободили от уплаты военного сбора: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля подписал закон, который освобождает украинских защитников от уплаты военного сбора.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины касательно особенностей налогообложения военным сбором зарплат военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения.

От уплаты военного сбора освободили:

Вооруженные силы Украины;

Национальную гвардию;

правоохранительные органы;

Службу безопасности Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Госпогранслужбу;

Управление государственной охраны;

Министерство внутренних дел;

Госспецсвязи.

Напомним, Верховная Рада намерена запретить на период военного положения и шести месяцев после него осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих.