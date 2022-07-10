Українських захисників звільнили від сплати військового збору: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський 7 липня підписав закон, що звільняє українських захисників від сплати військового збору.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях в умовах воєнного стану.

Від сплати військового збору звільнили:

Збройні сили України;

Національну гвардію;

правоохоронні органи;

Службу безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Держприкордонслужбу;

Управління державної охорони;

Міністерство внутрішніх справ;

Держспецзв'язку.

Нагадаємо, Верховна Рада має намір заборонити на період воєнного стану і шість місяців після нього здійснювати заходи щодо врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.