В Dragon Capital рассказали, что будет с курсом доллара в 2024 году

Из-за прогнозируемого ослабления гривны в 2024 году ожидается, что средний курс доллара будет на уровне 37,3 грн/$1 по сравнению с 36,5 грн/$1 в 2023 году.

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Как сообщает NV, такой прогноз дала главная экономистка инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан.

По ее словам, внешняя поддержка будет способствовать увеличению золотовалютных резервов Национального банка Украины, предоставляя ему возможность дальнейшего ослабления валютных ограничений. Это также позволит гривне более свободно колебаться в оба направления, чем сейчас.

"Будет такое небольшое ослабление до 37,3 грн/$1 в среднем за год. В принципе, я вижу, что сейчас консенсус среди аналитиков, средний прогноз, движется к нашему: сейчас последние данные - это 37,9 грн/$1 в среднем за год ", - отметила Билан.

Ожидается, что партнеры окажут $40 млрд международной прямой поддержки в бюджет, и это позволит удержать ситуацию на валютном рынке под контролем.

Какой курс доллара заложен в госбюджете на 2024 год

9 ноября Верховная Рада Украины приняла проект государственного бюджета на 2024 год. Документ предусматривает, что среднегодовой курс гривны по отношению к доллару США будет составлять 40,7 грн за доллар. Ожидаемая инфляция составит при этом 9,7%.