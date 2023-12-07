У Dragon Capital розповіли, що буде з курсом долара у 2024 році

Через прогнозоване ослаблення гривні у 2024 році очікується, що середній курс долара буде на рівні 37,3 грн/$1 порівняно з 36,5 грн/$1 2023 року.

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Як повідомляє NV, такий прогноз дала головна економістка інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.

За її словами, зовнішня підтримка сприятиме збільшенню золотовалютних резервів Національного банку України, надаючи йому можливість подальшого послаблення валютних обмежень. Це також дозволить гривні вільніше коливатися в обидва напрямки, ніж зараз.

"Буде таке невелике ослаблення до 37,3 грн/$1 у середньому за рік. У принципі я бачу, що зараз консенсус серед аналітиків, середній прогноз, рухається до нашого: зараз останні дані - це 37,9 грн/$1 у середньому за рік", — зазначила Білан.

Очікується, що партнери нададуть $40 млрд міжнародної прямої підтримки в бюджет, і це дасть змогу утримати ситуацію на валютному ринку під контролем.

Який курс долара закладено в держбюджеті на 2024 рік

9 листопада Верховна Рада України ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік. Документ передбачає, що середньорічний курс гривні до долара США становитиме 40,7 грн за долар. Очікувана інфляція при цьому складе 9,7%.