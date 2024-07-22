В какие инструменты можно инвестировать в Украине во время войны – оценки эксперта

В 2024 году украинцы покупают ОВГЗ в гривне и инвалюте ориентировочно в равных пропорциях: где-то 48-52% в нацвалюте, остальное – в долларах или евро. То есть когда украинцы диверсифицируют свои накопления в ОВГЗ, они часто покупают облигации в гривне и инвалюте в пропорциях 50х50. Об этом в интервью Delo.ua рассказал Тарас Козак, президент инвестиционной группы "УНИВЕР".

Больше о возможностях и рисках инвестиций в финансовые инструменты в Украине во время войны читайте в интервью Тараса Козака изданию Delo.ua.

"Приведу пример. Представим, что инвестор накануне 24 февраля 2022 года приобрел на определенную сумму гривневые ОВГЗ. Далее он реинвестировал все доходы в новые ценные бумаги в гривне. В результате сегодня он может на эти средства купить больше долларов, чем мог приобрести инвалюты до начала войны. Это значит, что действительно доходность, полученная за гривневые ОВГЗ, превышает существующую девальвацию, хотя она и была очень значительна", – говорит Козак.

Для понимания. Сегодня девальвация нацвалюты составляет около 33%. То есть гривна потеряла где-то треть своей стоимости. В то же время доход по облигациям в гривне достиг отметки в 50%. То есть, доходность гривневых ОВГЗ все равно выше уровня девальвации нацвалюты.

Какие корпоративные облигации можно приобрести в Украине

По словам Козака, сейчас украинцы могут выбирать для инвестирования инструменты с фиксированной доходностью, в частности корпоративные облигации. Тем более что на рынке есть интересные предложения. К примеру, в 2023 году "Новая почта" выпустила облигации с доходностью в 23-24%. Также ценные бумаги можно приобрести от "Novapay" (дочерняя компания "Новой почты"), "Руш" (владелец сети магазинов "EVA") и т.д.

"Есть и более рискованные инструменты. В частности, группа компаний Access Finance выпустила облигации под 26-28% годовых", – говорит Козак.

Здесь следует отметить, что в отличие от ОВГЗ, доходы по корпоративным облигациям облагаются налогом. Для понимания: человек должен заплатить с дохода от корпоративных облигаций 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, а по доходам от ОВГЗ – ничего.

"Но даже учитывая особенности налоговой нагрузки, инвестиции в корпоративные облигации все равно остаются интересными для физлиц. Например, если ценные бумаги имеют доходность в 26-28% годовых, после уплаты налогов человек получает чистый доход в 21-23%. Поэтому неудивительно, что украинцы проявляют заинтересованность в приобретении таких облигаций", — отметил Тарас Козак.

Больше о возможностях и рисках инвестиций в финансовые инструменты в Украине во время войны читайте в интервью Тараса Козака изданию Delo.ua.