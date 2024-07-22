В які інструменти можно інвестувати в Україні під час війни - оцінки експерта

У 2024 році українці купують ОВДП в гривні та інвалюті орієнтовно в рівних пропорціях: десь 48-52% у нацвалюті, інше – у доларах чи євро. Тобто, коли українці диверсифікують свої накопичення в ОВДП, вони часто купують облігації в гривні та інвалюті у пропорціях 50х50. Про це в інтерв’ю Delo.ua розказав Тарас Козак, президент інвестиційної групи "УНІВЕР".

Більше про можливості та ризики інвестицій у фінансові інструменти в Україні під час війни, читайте в інтерв’ю Тараса Козака виданню Delo.ua.

"Наведу приклад. Уявимо, що інвестор напередодні 24 лютого 2022 року придбав на певну суму гривневі ОВДП. Далі він реінвестовував усі доходи в нові цінні папери у гривні. В результаті сьогодні він може на ці кошти купити більше доларів, ніж міг придбати інвалюти до початку війни. Це значить, що справді дохідність, що була отримана за гривневі ОВДП, перевищує існуючу девальвацію, хоча вона й була дуже значна", - говорить Козак.

Для розуміння. Сьогодні девальвація нацвалюти складає біля 33%. Тобто, гривня втратила десь третину своє вартості. Водночас дохід за облігаціями у гривні досягла відмітки у 50%. Тобто, наразі дохідність гривневих ОВДП все одно вище за рівень девальвації нацвалюти.

Які корпоративні облігації можна придбати в Україні

За словами Козака, зараз українці можуть обирати для інвестування інструменти з фіксованою дохідністю, зокрема, корпоративні облігації. Тим більше, що на ринку є цікаві пропозиції. Наприклад, у 2023 році "Нова пошта" випустила облігації з дохідністю у 23-24%. Також цінні папери можна придбати від "Novapay" (дочірня компанія "Нової пошти"), "Руш" (власник мережі магазинів "EVA") та ін.

"Є й більш ризиковані інструменти. Зокрема, група компаній Access Finance випустила облігації під 26-28% річних", - говорить Козак.

Тут треба зазначити, що на відміну від ОВДП, доходи за корпоративними облігаціями оподатковуються. Для розуміння: людина має заплатити з доходу від корпоративних облігацій 18% ПДФО та 1,5% військового збору, а за доходами від ОВДП - нічого.

"Але навіть враховуючи особливості податкового навантаження, інвестиції у корпоративні облігації все одно залишаються цікавими для фізосіб. Наприклад, якщо цінні папери мають дохідність у 26-28% річних, після сплати податків людина отримує чистий дохід у 21-23%. Тому не дивно, що українці виявляють зацікавленість щодо придбання таких облігацій", - зазначив Тарас Козак.

Більше про можливості та ризики інвестицій у фінансові інструменти в Україні під час війни, читайте в інтерв’ю Тараса Козака виданню Delo.ua.