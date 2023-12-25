В НБУ определили, как будут работать банки и система электронных платежей на новогодние праздники

Нацбанк Украины обнародовал график работы банковской системы в конце 2023 года и начале 2024 года. Согласно ему на новогодние праздники банки и система электронных платежей будут работать без дополнительных выходных.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, система электронных платежей Национального банка (СЭП) 29 декабря 2023 продолжит работать 24/7. В обычном режиме будут работать валютный рынок Украины и депозитарий Национального банка. Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через Национальный банк и АО "Укрэксимбанк" будут производиться до 16:00.

30, 31 декабря 2023 года СЭП продолжит работу круглосуточно. Вместе с тем, через СЭП не будут приниматься платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банки в эти дни будут самостоятельно принимать решения по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок будет работать в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни начинаться не будет.

01 января 2024 года СЭП продолжит работать 24/7. Через СЭП не будут приниматься платежные и информационные уведомления от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины будет работать в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Национального банка будут также работать в обычном режиме.

Кроме того, в этот период для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов.

Напомним, согласно действующему законодательству, в Украине упраздняют все дополнительные выходные. Действительно, согласно статье 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Однако статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.

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