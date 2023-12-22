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Как будут работать "Укрпочта" и Meest на рождественско-новогодние праздники
Почтовые операторы "Укрпочта" и Meest Почта сообщили, по какому графику работы они будут работать на рождественско-новогодние праздники.
Об этом говорится на сайте "Укрпочты" и на странице Meest в соцсети Facebook.
Согласно сообщению, отделения " Укрпочты " не будут работать только 1 января.
В праздничный период "Укрпочта" будет работать по следующему графику:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 25 декабря (Рождество) – отделения работают по своим стандартным графикам;
- 31 декабря – отделения работают по своему обычному графику, без сокращений.
- 1 января (Новый год) – выходной.
График работы отделений Meest Почта в рождественские и новогодние праздники:
Собственные отделения:
- 23 декабря – полный рабочий день, согласно графику субботы;
- 24 декабря – рабочий день с 09:00-16:00;
- 25 декабря – рабочий день с 10:00-16:00;
- 30 декабря – полный рабочий день, согласно графику субботы;
- 31 декабря – рабочий день с 09:00-16:00;
- 1 января 2024 года – выходной;
- 2 января – полный рабочий день;
- 6 января – полный рабочий день, согласно графику субботы.
Партнерские отделения Meest Почта в праздничные дни будут работать по графикам локаций, на которых они расположены.
Адресная доставка Meest Почта будет работать по следующему графику:
- 23 декабря – полный рабочий день, согласно графику субботы;
- 24 декабря – выходной;
- 25 декабря – выходной;
- 30 декабря – полный рабочий день, согласно графику субботы;
- 31 декабря – выходной;
- 01 января – выходной;
- 02 января – полный рабочий день;
- 06 января – полный рабочий день, согласно графику субботы.
Напомним, "Новая почта" также обнародовала график работы на рождественско-новогодние праздники. 1 января 2024 все отделения будут закрыты.
- 31 декабря с 09:00 до 17:00;
- 1 января – выходной;
- другие дни – по обычному графику.
Фото: ua.depositphotos.com