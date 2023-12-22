Как будут работать "Укрпочта" и Meest на рождественско-новогодние праздники

Почтовые операторы "Укрпочта" и Meest Почта сообщили, по какому графику работы они будут работать на рождественско-новогодние праздники.

Об этом говорится на сайте "Укрпочты" и на странице Meest в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, отделения " Укрпочты " не будут работать только 1 января.

В праздничный период "Укрпочта" будет работать по следующему графику:

25 декабря (Рождество) – отделения работают по своим стандартным графикам;

31 декабря – отделения работают по своему обычному графику, без сокращений.

1 января (Новый год) – выходной.

График работы отделений Meest Почта в рождественские и новогодние праздники:

Собственные отделения:

23 декабря – полный рабочий день, согласно графику субботы;

24 декабря – рабочий день с 09:00-16:00;

25 декабря – рабочий день с 10:00-16:00;

30 декабря – полный рабочий день, согласно графику субботы;

31 декабря – рабочий день с 09:00-16:00;

1 января 2024 года – выходной;

2 января – полный рабочий день;

6 января – полный рабочий день, согласно графику субботы.

Партнерские отделения Meest Почта в праздничные дни будут работать по графикам локаций, на которых они расположены.

Адресная доставка Meest Почта будет работать по следующему графику:

23 декабря – полный рабочий день, согласно графику субботы;

24 декабря – выходной;

25 декабря – выходной;

30 декабря – полный рабочий день, согласно графику субботы;

31 декабря – выходной;

01 января – выходной;

02 января – полный рабочий день;

06 января – полный рабочий день, согласно графику субботы.

Напомним, "Новая почта" также обнародовала график работы на рождественско-новогодние праздники. 1 января 2024 все отделения будут закрыты.

31 декабря с 09:00 до 17:00;

1 января – выходной;

другие дни – по обычному графику.

Фото: ua.depositphotos.com