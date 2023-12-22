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Бізнес
Дата публікації

Як будуть працювати "Укрпошта" та Meest на різдвяно-новорічні свята

Укрпошта, Укрпочта, Meest Пошта
Фото: Depositphotos

Поштові оператори "Укрпошта" та Meest Пошта повідомили, за яким графіком роботи вони будуть працювати на різдвяно-новорічні свята.

Про це йдеться на сайті "Укрпошти" та на сторінці Meest у соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням, відділення "Укрпошти" не працюватимуть лише 1 січня.

У святковий період "Укрпошта" працюватиме за наступним графіком:

  • 25 грудня (Різдво) – відділення працюють за своїми стандартними графіками; 
  • 31 грудня – відділення працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень. 
  • 1 січня (Новий рік) – вихідний.

Графік роботи відділень Meest Пошта у різдвяні та новорічні свята:

Власні відділення:

  • 23 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи; 
  • 24 грудня – робочий день з 09:00-16:00; 
  • 25 грудня – робочий день з 10:00-16:00; 
  • 30 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи; 
  • 31 грудня – робочий день з 09:00-16:00; 
  • 1 січня 2024 року – вихідний; 
  • 2 січня – повний робочий день; 
  • 6 січня – повний робочий день, згідно з графіком суботи.

Партнерські відділення Meest Пошта у святкові дні працюватимуть згідно з графіками локацій, на яких вони розташовані.

Адресна доставка Meest Пошта буде працювати за наступним графіком:

  • 23 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи; 
  • 24 грудня – вихідний; 
  • 25 грудня – вихідний; 
  • 30 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи; 
  • 31 грудня – вихідний; 
  • 01 січня – вихідний;
  • 02 січня – повний робочий день; 
  • 06 січня – повний робочий день, згідно з графіком суботи.

Нагадаємо, "Нова пошта" також оприлюднила графік роботи на різдвяно-новорічні свята. 1 січня 2024 року всі відділення будуть закриті.

  • 31 грудня з 09:00 до 17:00; 
  • 1 січня – вихідний; 
  • інші дні – за звичайним графіком.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко