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Як будуть працювати "Укрпошта" та Meest на різдвяно-новорічні свята
Поштові оператори "Укрпошта" та Meest Пошта повідомили, за яким графіком роботи вони будуть працювати на різдвяно-новорічні свята.
Про це йдеться на сайті "Укрпошти" та на сторінці Meest у соцмережі Facebook.
Згідно з повідомленням, відділення "Укрпошти" не працюватимуть лише 1 січня.
У святковий період "Укрпошта" працюватиме за наступним графіком:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- 25 грудня (Різдво) – відділення працюють за своїми стандартними графіками;
- 31 грудня – відділення працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.
- 1 січня (Новий рік) – вихідний.
Графік роботи відділень Meest Пошта у різдвяні та новорічні свята:
Власні відділення:
- 23 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;
- 24 грудня – робочий день з 09:00-16:00;
- 25 грудня – робочий день з 10:00-16:00;
- 30 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;
- 31 грудня – робочий день з 09:00-16:00;
- 1 січня 2024 року – вихідний;
- 2 січня – повний робочий день;
- 6 січня – повний робочий день, згідно з графіком суботи.
Партнерські відділення Meest Пошта у святкові дні працюватимуть згідно з графіками локацій, на яких вони розташовані.
Адресна доставка Meest Пошта буде працювати за наступним графіком:
- 23 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;
- 24 грудня – вихідний;
- 25 грудня – вихідний;
- 30 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;
- 31 грудня – вихідний;
- 01 січня – вихідний;
- 02 січня – повний робочий день;
- 06 січня – повний робочий день, згідно з графіком суботи.
Нагадаємо, "Нова пошта" також оприлюднила графік роботи на різдвяно-новорічні свята. 1 січня 2024 року всі відділення будуть закриті.
- 31 грудня з 09:00 до 17:00;
- 1 січня – вихідний;
- інші дні – за звичайним графіком.
Фото: ua.depositphotos.com