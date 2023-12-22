Як будуть працювати "Укрпошта" та Meest на різдвяно-новорічні свята

Поштові оператори "Укрпошта" та Meest Пошта повідомили, за яким графіком роботи вони будуть працювати на різдвяно-новорічні свята.

Про це йдеться на сайті "Укрпошти" та на сторінці Meest у соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням, відділення "Укрпошти" не працюватимуть лише 1 січня.

У святковий період "Укрпошта" працюватиме за наступним графіком:

25 грудня (Різдво) – відділення працюють за своїми стандартними графіками;

31 грудня – відділення працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.

1 січня (Новий рік) – вихідний.

Графік роботи відділень Meest Пошта у різдвяні та новорічні свята:

Власні відділення:

23 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;

24 грудня – робочий день з 09:00-16:00;

25 грудня – робочий день з 10:00-16:00;

30 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;

31 грудня – робочий день з 09:00-16:00;

1 січня 2024 року – вихідний;

2 січня – повний робочий день;

6 січня – повний робочий день, згідно з графіком суботи.

Партнерські відділення Meest Пошта у святкові дні працюватимуть згідно з графіками локацій, на яких вони розташовані.

Адресна доставка Meest Пошта буде працювати за наступним графіком:

23 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;

24 грудня – вихідний;

25 грудня – вихідний;

30 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;

31 грудня – вихідний;

01 січня – вихідний;

02 січня – повний робочий день;

06 січня – повний робочий день, згідно з графіком суботи.

Нагадаємо, "Нова пошта" також оприлюднила графік роботи на різдвяно-новорічні свята. 1 січня 2024 року всі відділення будуть закриті.

31 грудня з 09:00 до 17:00;

1 січня – вихідний;

інші дні – за звичайним графіком.

Фото: ua.depositphotos.com