В НБУ визначили, як працюватимуть банки та система електронних платежів на новорічні свята

Нацбанк України оприлюднив графік роботи банківської системи наприкінці 2023 року та на початку 2024 року. Згідно з ним на новорічні свята банки та система електронних платежів працюватимуть без додаткових вихідних.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Відповідно до повідомлення, система електронних платежів Національного банку (СЕП) 29 грудня 2023 року продовжить працювати 24/7. У звичайному режимі будуть працювати валютний ринок України та депозитарій Національного банку. Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк та АТ "Укрексімбанк" проводитимуться до 16:00.

30, 31 грудня 2023 року СЕП продовжить працювати цілодобово. Разом з тим через СЕП не будуть прийматися платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банки в ці дні самостійно прийматимуть рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України. Готівковий валютний ринок буде працювати у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні розпочинатися не буде.

01 січня 2024 року СЕП продовжить працювати 24/7. Через СЕП не прийматимуться платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працюватиме у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку також працюватимуть у звичайному режимі.

Крім того, у цей період для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, в Україні скасовують всі додаткові вихідні. Дійсно, відповідно до статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Однак статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

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