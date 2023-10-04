В НКЦБФР предупредили, что с января прекратят ведение реестра финучреждений: какова причина

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напоминает, что со следующего года ведение Государственного реестра финансовых учреждений законодательством относится к компетенции исключительно Национального банка Украины.

Как указывает регулятор, с 1 января 2024 года вступает в силу закон о финансовых услугах и финансовых компаниях, и с этой же даты теряет силу закон о финансовых услугах и государственном регулировании рынков финуслуг.

Законодательством теперь определен новый перечень финансовых услуг и предоставлено новое определение понятия финучреждения: им является поставщик финуслуг на основании соответствующей лицензии, выданной НБУ или НКЦБФР согласно распределению полномочий, установленных законом и решением комиссии от 29 сентября 2023 года №1102.

Документом, в частности, предусмотрено, что ведение реестра предоставителей финуслуг осуществляется НКЦБФР в рамках ведения реестров, определенных законом о рынках капиталов и организованных товарных рынках и законом об их государственном регулировании.

Предусмотрено, что ведение комиссией Госреестра финучреждений прекращается, при этом с 1 января свидетельства о включении НПФ в Госреестр финучреждений, которые выдавались НКЦБФР и его предшественницами, будут считаться аннулированными.

Из порядка ведения реестров участников указанных рынков изымаются нормы, касающиеся выдачи НКЦБФР свидетельства о включении/исключении в/из Госреестра финучреждений негосударственных пенсионных фондов и предоставлении НКЦБФР выписок из этого реестра по запросу участников рынков.

Также прописана процедура предоставления комиссией административной услуги по включению/исключению НПФ в/из реестра НПФ с учетом норм закона об административной процедуре. Отметим, что на сегодняшний день реестр финучреждений на сайте НКЦБФР содержит 2943 позиции, в том числе 119 НПФ.

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