В НКЦПФР попередили, що з січня припинять ведення реєстру фінустанов: яка причина

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадує, що з наступного року ведення Державного реєстру фінансових установ законодавством віднесено до компетенції виключно Національного банку України.

Як вказує регулятор, з 1 січня 2024 року набирає чинності закон про фінансові послуги та фінансові компанії, і з цієї ж дати втрачає чинність закон про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінпослуг.

Законодавством тепер визначений новий перелік фінансових послуг та надано нове визначення поняття фінустанови: нею є надавач фінпослуг на підставі відповідної ліцензії, виданої НБУ або НКЦПФР згідно з розподілом повноважень, встановленими законом та рішенням комісії від 29 вересня 2023 року №1102.

Документом, зокрема, передбачено, що ведення реєстру надавачів фінпослуг здійснюється НКЦПФР в рамках ведення реєстрів, які визначені законом про ринки капіталів та організовані товарні ринки та законом про їх державне регулювання.

Передбачено, що ведення комісією Держреєстру фінустанов припиняється, при цьому з 1 січня свідоцтва про включення НПФ до Держреєстру фінустанов, які видавалися НКЦПФР та її попередницями, будуть вважатися анульованими.

З порядку ведення реєстрів учасників зазначених ринків вилучаються норми, які стосуються видачі НКЦПФР свідоцтва про включення/виключення до/з Держреєстру фінустанов недержавних пенсійних фондів та надання НКЦПФР витягів з цього реєстру за запитом учасників ринків.

Також прописано процедуру надання комісією адміністративної послуги з включення/виключення НПФ до/з реєстру НПФ з урахуванням норм закону про адміністративну процедуру. Зазначимо, що на сьогодні реєстр фінустанов на сайті НКЦПФР містить 2943 позиції, зокрема 119 НПФ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com