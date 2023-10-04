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В НКЦПФР попередили, що з січня припинять ведення реєстру фінустанов: яка причина
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадує, що з наступного року ведення Державного реєстру фінансових установ законодавством віднесено до компетенції виключно Національного банку України.
Як вказує регулятор, з 1 січня 2024 року набирає чинності закон про фінансові послуги та фінансові компанії, і з цієї ж дати втрачає чинність закон про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінпослуг.
Законодавством тепер визначений новий перелік фінансових послуг та надано нове визначення поняття фінустанови: нею є надавач фінпослуг на підставі відповідної ліцензії, виданої НБУ або НКЦПФР згідно з розподілом повноважень, встановленими законом та рішенням комісії від 29 вересня 2023 року №1102.
Документом, зокрема, передбачено, що ведення реєстру надавачів фінпослуг здійснюється НКЦПФР в рамках ведення реєстрів, які визначені законом про ринки капіталів та організовані товарні ринки та законом про їх державне регулювання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Передбачено, що ведення комісією Держреєстру фінустанов припиняється, при цьому з 1 січня свідоцтва про включення НПФ до Держреєстру фінустанов, які видавалися НКЦПФР та її попередницями, будуть вважатися анульованими.
З порядку ведення реєстрів учасників зазначених ринків вилучаються норми, які стосуються видачі НКЦПФР свідоцтва про включення/виключення до/з Держреєстру фінустанов недержавних пенсійних фондів та надання НКЦПФР витягів з цього реєстру за запитом учасників ринків.
Також прописано процедуру надання комісією адміністративної послуги з включення/виключення НПФ до/з реєстру НПФ з урахуванням норм закону про адміністративну процедуру. Зазначимо, що на сьогодні реєстр фінустанов на сайті НКЦПФР містить 2943 позиції, зокрема 119 НПФ.
Джерело фото: ua.depositphotos.com