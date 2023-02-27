В Україні емітентів цінних паперів зобов'язали звітувати про зв'язки з РФ

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) встановила порядок розкриття емітентами цінних паперів інформації про їхні зв'язки з державами зони ризику. Йдеться про Росію, Білорусь, Іран та КНДР.

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Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Таке рішення було прийнято 21 лютого. Згідно з ним, емітенти цінних паперів (до яких належать також держпідприємства та держбанки, які мають організаційно-правову форму акціонерних товариств) повинні подати таку інформацію до НКЦПФР до 30 квітня 2023 року.

Емітенти цінних паперів повинні будуть розкрити ключову інформацію щодо наявності у них відносин з Росією та її сателітами.

Так, розкриттю підлягатиме інформація щодо:

наявності у структурі власності емітента громадян, резидентів чи юридичних осіб держави зони ризику;

входження громадян, резидентів держави зони ризику до органів управління емітента;

наявності у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику;

розташування дочірніх компаній та інших відокремлених підрозділів емітента на території держави зони ризику;

наявності у емітента спільного володіння компаніями разом з громадянами, резидентами чи юридичними особами держави зони ризику;

володіння емітентом корпоративними правами в компанії держави зони ризику;

наявності в емітента боргових цінних паперів компанії держави зони ризику.

Крім того, ідентична вимога щодо розкриття міститься також в новому проєкті Положення НКЦПФР про розкриття інформації, яке готується до остаточного затвердження та має запрацювати з 1 січня 2024 року.

Зазначається, що метою запровадження обов’язку компаній та банків розкривати інформацію про наявність зв’язків з країнами-агресорами є підвищення обізнаності інвесторів, кредиторів, клієнтів та інших зацікавлених осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада України під час засідання 23 лютого підтримала проєкт постанови, яка передбачає введення в дію указу Президента України №89 від 22 лютого, а саме застосування економічних санкцій до всіх фінансових установ РФ на строк 50 років.