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В Украине эмитентов ценных бумаг обязали отчитываться о связях с РФ
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) установила порядок раскрытия эмитентами ценных бумаг информации об их связях с государствами зоны риска. Речь идет о России, Беларуси, Иране и КНДР.
Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.
Такое решение было принято 21 февраля. Согласно ему, эмитенты ценных бумаг (к которым относятся также госпредприятия и госбанки, которые имеют организационно-правовую форму акционерных обществ) должны подать такую информацию в НКЦБФР до 30 апреля 2023 года.
Эмитенты ценных бумаг должны будут раскрыть ключевую информацию о наличии у них отношений с Россией и ее сателлитами.
Так, раскрытию будет подлежать информация о:
- наличии в структуре собственности эмитента граждан, резидентов или юридических лиц государства зоны риска;
- вхождении граждан, резидентов государства зоны риска в органы управления эмитента;
- наличии у эмитента деловых отношений с контрагентами государства зоны риска;
- расположении дочерних компаний и других обособленных подразделений эмитента на территории государства зоны риска;
- наличии у эмитента совместного владения компаниями вместе с гражданами, резидентами или юридическими лицами государства зоны риска;
- владении эмитентом корпоративными правами в компании государства зоны риска;
- наличии у эмитента долговых ценных бумаг компании государства зоны риска.
Кроме того, идентичное требование к раскрытию содержится также в новом проекте Положения НКЦБФР о раскрытии информации, который готовится к окончательному утверждению и должен заработать с 1 января 2024 года.
Отмечается, что целью введения в обязанность компаний и банков раскрывать информацию о наличии связей со странами-агрессорами является повышение осведомленности инвесторов, кредиторов, клиентов и других заинтересованных лиц.
Напомним, Верховная Рада Украины во время заседания 23 февраля поддержала проект постановления, предусматривающего введение в действие указа Президента Украины №89 от 22 февраля, а именно применение экономических санкций ко всем финансовым учреждениям РФ сроком на 50 лет.