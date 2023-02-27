В Украине эмитентов ценных бумаг обязали отчитываться о связях с РФ

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) установила порядок раскрытия эмитентами ценных бумаг информации об их связях с государствами зоны риска. Речь идет о России, Беларуси, Иране и КНДР.

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Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Такое решение было принято 21 февраля. Согласно ему, эмитенты ценных бумаг (к которым относятся также госпредприятия и госбанки, которые имеют организационно-правовую форму акционерных обществ) должны подать такую информацию в НКЦБФР до 30 апреля 2023 года.

Эмитенты ценных бумаг должны будут раскрыть ключевую информацию о наличии у них отношений с Россией и ее сателлитами.



Так, раскрытию будет подлежать информация о:

наличии в структуре собственности эмитента граждан, резидентов или юридических лиц государства зоны риска;

вхождении граждан, резидентов государства зоны риска в органы управления эмитента;

наличии у эмитента деловых отношений с контрагентами государства зоны риска;

расположении дочерних компаний и других обособленных подразделений эмитента на территории государства зоны риска;

наличии у эмитента совместного владения компаниями вместе с гражданами, резидентами или юридическими лицами государства зоны риска;

владении эмитентом корпоративными правами в компании государства зоны риска;

наличии у эмитента долговых ценных бумаг компании государства зоны риска.

Кроме того, идентичное требование к раскрытию содержится также в новом проекте Положения НКЦБФР о раскрытии информации, который готовится к окончательному утверждению и должен заработать с 1 января 2024 года.

Отмечается, что целью введения в обязанность компаний и банков раскрывать информацию о наличии связей со странами-агрессорами является повышение осведомленности инвесторов, кредиторов, клиентов и других заинтересованных лиц.

Напомним, Верховная Рада Украины во время заседания 23 февраля поддержала проект постановления, предусматривающего введение в действие указа Президента Украины №89 от 22 февраля, а именно применение экономических санкций ко всем финансовым учреждениям РФ сроком на 50 лет.