В Украине создадут национальную сеть электрических зарядных станций - Укргазбанк и Энергоатом подписали меморандум

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Укргазбанк и Энергоатом подписали 17 июня меморандум по созданию национальной сети и электрических зарядных станций .

Об этом сообщается на сайте госбанка.

Согласно меморандуму стороны договорились начать совместную реализацию проекта с использованием финансовых возможностей Укргазбанка и производственно-технического потенциала Энергоатома как крупнейшего производителя электрической энергии в Украине.

"Сегодня сделан еще один важный шаг развития инфраструктуры электрического транспорта и создания национальной сети зарядных станций в Украине, определены источники финансирования для развития этой сети на территории всей страны", - отметил Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время подписание документа.

Реализация этого проекта также способствует выполнению Украиной международных обязательств по декарбонизации: "Мы ускоряем достижения углеродной нейтральности экономики Украины, а также уменьшение загрязнения окружающей природной среды" .

В свою очередь заместитель Председателя правления Укргазбанка Денис Чернышов отметил, что финансирование проектов, связанных с эффективным использованием энергоресурсов и уменьшение негативного влияния на окружающую среду, были и остаются одними из приоритетных направлений работы банка.

"Этот проект очень важен, как с точки зрения развития инфраструктуры электрического транспорта, так и в контексте обеспечения топливной безопасности государства за счет внедрения инновационных технологий и минимизации ущерба окружающей среде. Мы внедряем действительно масштабный проект, в котором видим одну из первых ласточок на пути инновационной трансформации транспортной инфраструктуры Украины в Европейские экологические стандарты, особенно учитывая, что атомная энергия – это низкоуглеродистый источник энергии, играющий важную роль в предотвращении выбросов. CO 2 " , - подчеркнул Денис Чернышев.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил важность этого проекта для развития компании: Сегодня Энергоатом имеет значительные резервные мощности для производства дешевой и чистой электроэнергии, которая может поставляться также и на новые сегменты внутреннего рынка, удовлетворить растущие потребности отечественных автомобильных перевозчиков в доступной электроэнергии, быстрой и комфортной зарядке электрических автомобилей в любом уголке Украины. Для Энергоатома это также выход на розничный рынок. продажи электроэнергии, что существенно увеличит капитализацию компании» .

Стоит отметить, что спрос на электрокары у Украины растет из года в год.

В 2021 году украинцы приобрели 8,5 тысячи электрокаров. Это примерно на 20% больше, чем у 2020. Но в апреле-мае 2022 года спрос на электроавтомобили в Украине вырос в 15 (!) раз. Дефицит горючего и рост цен на него, вызванные войной и уничтожением нефтеперерабатывающей инфраструктуры, заставил многих по-другому взглянуть на эти авто. Заправка "от розетки" сегодня на порядок дешевле, чем бензин, дизель или газ.

По состоянию на 1 июня 2022 года в Украине зарегистрировано 36 602 электроавтомобиля, ежемесячный прирост парка электрокаров составляет около 800 машин. Это количество будет динамично увеличиваться – и из-за цен на нефтепродукты, и из-за общего тренда на экологичность.

Фото: ua.depositphotos.com