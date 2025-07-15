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Дания обеспечит ВСУ поддержку связи со спутников

Дания, флаги, Украина
Дания будет предоставлять украинским военным услуги спутниковую связь. Фото: armyinform.com.ua

Дания впервые через Европейское оборонное агентство (European Defence Agency) предоставит спутниковые услуги для нужд украинской обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.

Отмечается, что такая помощь предусматривает решения, расширяющие доступ Украины к безопасной и стабильной спутниковой связи, играющей решающую роль в современной обороне.

Украина получит доступ к приемным терминалам, которые обеспечат надежную и безопасную связь, что может иметь решающее значение для проведения боевых операций.

"Я горжусь тем, что Дания вносит свой вклад в космическую оборону Украины. Космос - это сфера, которая все больше нуждается в внимании со стороны оборонной политики. В тесном сотрудничестве с Европейским оборонным агентством Дания внесла свой вклад в укрепление спутниковой связи Украины для защиты от Украины. У космических решений есть большой потенциал", - отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В то же время Европейское оборонное агентство ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность предоставления такой же помощи.

Напомним, Дания инвестирует 5 миллионов долларов США в развитие новейших технологий в сфере обороны, в том числе дронов, сенсоров, средств разминирования и систем на основе искусственного интеллекта.

Автор:
Светлана Манько