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Дания обеспечит ВСУ поддержку связи со спутников
Дания впервые через Европейское оборонное агентство (European Defence Agency) предоставит спутниковые услуги для нужд украинской обороны.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании.
Отмечается, что такая помощь предусматривает решения, расширяющие доступ Украины к безопасной и стабильной спутниковой связи, играющей решающую роль в современной обороне.
Украина получит доступ к приемным терминалам, которые обеспечат надежную и безопасную связь, что может иметь решающее значение для проведения боевых операций.
"Я горжусь тем, что Дания вносит свой вклад в космическую оборону Украины. Космос - это сфера, которая все больше нуждается в внимании со стороны оборонной политики. В тесном сотрудничестве с Европейским оборонным агентством Дания внесла свой вклад в укрепление спутниковой связи Украины для защиты от Украины. У космических решений есть большой потенциал", - отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
В то же время Европейское оборонное агентство ожидает, что другие страны ЕС последуют примеру Дании и рассмотрят возможность предоставления такой же помощи.
Напомним, Дания инвестирует 5 миллионов долларов США в развитие новейших технологий в сфере обороны, в том числе дронов, сенсоров, средств разминирования и систем на основе искусственного интеллекта.