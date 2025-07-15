Данія забезпечить для ЗСУ підтримку зв’язку із супутників

Данія вперше через Європейське оборонне агентство (European Defence Agency) надаватиме супутникові послуги для потреб української оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

Зазначається, що така допомога передбачає рішення, які розширюють доступ України до безпечного і стабільного супутникового зв'язку, який відіграє вирішальну роль у сучасній обороні.

Україна отримає доступ до приймальних терміналів, які забезпечать надійний та безпечний зв'язок, що може мати вирішальне значення для проведення бойових операцій.

"Я пишаюся тим, що Данія робить свій внесок у космічну оборону України. Космос - це сфера, яка дедалі більше потребує уваги з боку оборонної політики. У тісній співпраці з Європейським оборонним агентством Данія зробила свій внесок у зміцнення супутникового зв'язку України для захисту від Росії. У космічних рішень є великий потенціал, який може сприяти обороні України, Данії та Європи", - зауважив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Водночас Європейське оборонне агентство очікує, що інші країни ЄС наслідуватимуть приклад Данії й розглянуть можливість надання такої ж допомоги.

Нагадаємо, Данія інвестує 5 мільйонів доларів США у розвиток новітніх технологій у сфері оборони, зокрема дронів, сенсорів, засобів розмінування та систем на основі штучного інтелекту.