Вкладывать ли в биткоин. Какой курс ждет цифровое "золото" в 2024 году

Несмотря на зимние холода, рынок криптовалют находится в теплом праздничном настроении, поскольку курс биткоина постоянно идет вверх. По данным сайта Coinmarketcap, в декабре 2023 года BTC вырос на 12% и достиг отметки в $42,7 тыс. за монету. Что интересует инвесторов, так это то, продолжится ли этот тренд и какие перспективы роста имеет "цифровое золото" в 2024 году. Delo.ua пообщался с криптоэкспертами и озвучивает свой прогноз для курса BTC.

Какие события будут влиять на курс "цифрового золота"

По оценкам экспертов, год Дракона может стать очень динамичным для "цифрового золота". На это будут влиять следующие ключевые события:

Одобрение спотовых Bitcoin-ETF . В начале января Комиссия по ценным бумагам США (SEC) должна одобрить первые спотовые ETF на Bitcoin. Это поможет выйти на рынок крупным институциональным игрокам. Как результат, ожидается существенный приток ликвидности в криптоиндустрию.

. В начале января Комиссия по ценным бумагам США (SEC) должна одобрить первые спотовые ETF на Bitcoin. Это поможет выйти на рынок крупным институциональным игрокам. Как результат, ожидается существенный приток ликвидности в криптоиндустрию. Старт цикла смягчения ФРС . Федрезерв США может снизить учетную ставку 14 марта. Вероятность этого оценивается в 67%. Это может повлиять на рост курса биткоина. Для понимания, за два месяца до предыдущего старта в июле 2019 года Bitcoin подорожал на 130%.



. Федрезерв США может снизить учетную ставку 14 марта. Вероятность этого оценивается в 67%. Это может повлиять на рост курса биткоина. Для понимания, за два месяца до предыдущего старта в июле 2019 года Bitcoin подорожал на 130%. Халвинг биткоина . Это событие ожидается около 5 апреля. Исторически халвинг является важным фактором сужения предложения биткоина на рынке и снижения оплаты майнеров, что подталкивает цену крипт вверх. Так что рост курса "цифрового золота" реален и в 2024 году.



. Это событие ожидается около 5 апреля. Исторически халвинг является важным фактором сужения предложения биткоина на рынке и снижения оплаты майнеров, что подталкивает цену крипт вверх. Так что рост курса "цифрового золота" реален и в 2024 году. Регулирование рынка. Этот тренд может повлиять на курс биткоина как негатив, однако он не приведет к перспективе криптозимы. Вероятнее всего регулирование выведет криптоиндустрию из тени в долгосрочной перспективе. Это поможет повлиять на рост розничного капитала.



Финансовый аналитик Андрей Шевчишин предупреждает, что криптовалюта как инвестиционный инструмент не поддается долгосрочному анализу, в частности, в пределах года. Причина – большая волатильность цифровых активов.

"Криптовалюты в долгосрочном горизонте - это не вопрос фундаментального, математического, технического прогноза, это, наверное, вопрос веры. Поэтому криптоинвесторы должны понимать, что любой долгосрочный прогноз может быть ориентировочным, потому что этот рынок очень спекулятивный", - уточняет Шевчишин.

Каким может быть поведение BTC в 2024 году

Эксперты считают, что апрельский халвинг Bitcoin может повлечь за собой рост котировок "цифрового золота".

Сценарий №1: курс биткоина может возрасти до $55 тыс.

Примеров реализации подобного сценария уже немало. В частности, во время последнего предхалвингового ралли – в период с января по 11 мая 2020 года – BTC подорожал на 22%.

"Сейчас Bitcoin находится в устойчивом восходящем тренде от 21 ноября 2022 года. Но похвастаться такими же впечатляющими перспективами на первую половину 2024 года не может. Восходящий тренд ограничивает рост BTC в следующие 4-6 месяцев до 15-25%. То есть, курс монеты может достичь $50-55 тыс.", – рассказывает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua.

А вот во второй половине 2024 года биткоин может ожидать серьезного роста, говорят эксперты. Как показывает статистика, на постхалвинговом ралли – то есть через 5-6 месяцев после халвинга BTC – "цифровое золото" показывает очень сильные результаты. В этот период прирост стоимости главной криптовалюты может возрасти от 65-70% и более.

Также на позитивные настроения биткоина во второй половине 2024 года могут влиять новости по споту Bitcoin-ETF, обращают внимание эксперты. То есть, когда эти фонды будут одобрены SEC и полноценно заработают в США, крупнейший финансовый рынок в мире получит инструменты для прямых инвестиций в Bitcoin. Понятно, что "цифровое золото" может получить новый толчок к росту курса.

"В таких условиях логично, что во второй половине 2024 года BTC может увеличиться на 30-35% и обновить исторический максимум в $68 990", - акцентирует Орыщак.

Сценарий №2: "цифровое золото" может подорожать до $82 тыс.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что себестоимость майнинга биткоина на 2024 год составляет около $27-30 тыс. Поэтому эксперт рассматривает этот ориентир как возможную минимальную стоимость биткоина, ниже которой падение цены маловероятно, а если и произойдет, то будет краткосрочным.

Поэтому, когда биткоин находится на уровне $27-30 тыс., можно покупать монеты, поскольку сценарий падения цены до себестоимости выглядит маловероятным", - говорит Шевчишин.

По его мнению, из-за неблагоприятных факторов нижней границей для "цифрового золота" может стать курс в $32 тыс.

"Ориентир по верхнему пределу оценивается в $82 тыс. При благоприятных факторах и значительной ликвидности на рынке нельзя исключать рост биткоина до $120 тыс. Сейчас это оптимистичный прогноз". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Что думают иностранные эксперты о курсе биткоина

Мы поинтересовались и тем, какие прогнозы по биткоину дают иностранные аналитики. Оценки на рынке таковы:

Генеральный директор Blockstream Адам Бек спрогнозировал значительный рост стоимости биткоина, предположив, что он может достичь отметки в $100 тыс., передает издание Beincrypto.

спрогнозировал значительный рост стоимости биткоина, предположив, что он может достичь отметки в $100 тыс., передает издание Beincrypto. Аналитическая компания CryptoQuant считает, что стоимость "цифрового золота" превысит $160 тыс.

"Мы утверждаем, что рынок биткоина может иметь положительный год в 2024 году в основном из-за влияния оценки рынка, активности сети, халвинга, макроэкономической перспективы, одобрения Bitcoin-ETF, роста ликвидности стейблкойнов", - подтвердили аналитики CryptoQuant в комментарии Beincrypto.

Основатель Galaxy Digital Майк Новограц считает, что стоимость BTC может достигнуть $70 тыс., передает издание Crypto.news.

"Можем ли мы перейти к старым максимумам в следующем году? Конечно", – говорит Новограц.

Какие риски могут "тормозить" рост биткоина в течение 2024 года

По мнению экспертов, основные риски для биткоина будут сосредоточены в начале 2024 года. В частности, инвесторы опасаются геополитических форс-мажоров на Ближнем Востоке или на Тайване, поскольку 13 января здесь состоятся президентские выборы.

"Никто не может точно сказать как криптовалюта отреагирует в случае военного столкновения в Южно-Китайском море. Рынок может и вырасти, а может и обвалиться. Поэтому именно январь является самым опасным месяцем для криптоинвесторов". Максим Орыщак аналитик компании ЦБТ

В иностранных медиа эксперты хотя и предоставляют оптимистичные прогнозы по курсу главной криптовалюты, однако отмечают, что крипта может столкнуться со значительными проблемами. Среди прочего издания Theblock отмечает , что в 2023 году общий объем инвестиций сократился на 68% до $10,6 млрд . Это понижение резко контрастирует с общим объемом инвестиций в $33,2 млрд в 2022 году.

Многочисленные факторы способствовали этому падению, в частности:

исторически высокие процентные ставки,

быстрое расширение искусственного интеллекта, отвлекающее внимание от криптовалюты,

регулятивные репрессии,

последствия заметных криптовалютных крахов, например связанных с FTX.

Эта ситуация будет влиять на стоимость "цифрового золота" в 2024 году. Но такие события, как одобрение Bitcoin-ETF и халвинг биткоина, должны помочь BTC обеспечить стабильный рост курса.