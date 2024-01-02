Загляни в криптокалендарь. Какие ключевые события криптоинвесторам следует ожидать в 2024 году

Не секрет, что мировой крипторынок очень изменчив и зависит от многих событий, новостей и настроений. Редакция Delo.ua расспросила экспертов о том, какие тенденции будут влиять на рынок виртуальных активов в Год Дракона и определила топ-7 криптотенденций 2024 года.

В перечень факторов, которые будут влиять на рынок криптоинвестиций в 2024 году, попали самые разные события от вполне ожидаемого халвинга биткоина и одобрения Bitcoin-ETF до неожиданных президентских выборов на Тайване.

"В 2024 году на рынке криптовалют будут проходить важные события, которые будут популяризировать цифровые активы и технологии. Это поможет расширять внедрение блокчейна и все больше использовать инновации на бытовом и государственном уровнях", - отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua.

Итак, давайте подробно рассмотрим, какие именно возможности готовит криптоинвесторам 2024 год.

Тренд №1. Одобрение спотового Bitcoin-ETF

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua отметил, что первым и перспективным событием на крипторынку в 2024 году может стать одобрение Комиссией по ценным бумагам США (SEC) спотового Bitcoin-ETF . Следует отметить, что SEC уже несколько раз откладывал принятие решения. Теперь индустрия ждет старта фондов 10 января 2024 года – сейчас это крайний срок. Фактически у регулятора не осталось юридических оснований для отказа или перенесения одобрения.

"Инвесторы прекрасно понимают ситуацию. Поэтому заранее, еще с середины октября-2023, закладывали эту новость в цены. На этом фоне Bitcoin и подорожал на 65% за последние 2,5 месяца. Новстной отыгрыш запуска Bitcoin-ETF практически завершен",- говорит Орыщак.

По его словам, теперь инвесторы хотят получить не только одобрение SEC, но и увидеть реальный приток средств через новый канал инвестиций. Никто из участников крипторынка особо не сомневается, что американцы будут пользоваться новым инструментом. Но для подтверждения нужно время, говорит эксперт, поэтому вторичный положительный эффект может появиться только во второй половине 2024 года.

В свою очередь, финансовый советник Михаил Пацан отмечает, что утверждение Bitcoin ETF может состояться в марте-апреле 2024 года, поскольку на запуск новых финансовых инструментов влияет законодательное регулирование.

"Изменения в законодательстве уже оказывают существенное влияние на крипторынок. Теперь основные мировые стейкхолдеры должны договориться о запуске новых финансовых инструментов на базе децентрализованных активов, в том числе и Bitcoin-ETF", - говорит эксперт.

По его мнению, если такой старт Bitcoin-ETF состоится, это повлечет за собой новый приток средств в децентрализованные активы. Как результат, будут развиваться другие децентрализованные технологии и децентрализованные фининструменты (DeFi), например Liquid Staked Derivatives (LSD).

Тренд №2. Президентские выборы на Тайване

Неожиданное событие, которое наши эксперты отметили как важное на криптокалендаре 2024 года – президентские выборы на Тайване, которые состоятся 13 января. Эксперты обращают внимание на то, что эта тема может оказать существенное влияние на рынок виртуальных активов. В частности, многое зависит от того, как будут развиваться дальнейшие отношения США и Китая. Здесь прогнозы отличаются от апокалиптических - типа начала военного конфликта между США и Китаем, до оптимистических - выборы пройдут спокойно и это станет сигналом победы невоенного сценария решения тайваньской проблемы.

"Военный сценарий может повлиять на криптоиндустрию как угодно. Начиная от безудержного роста из-за хеджирования рисков классической финансовой системы. Заканчивая распродажей из-за общего обвала рынков", - акцентирует Максим Орыщак.

А вот невоенный сценарий не будет иметь прямого влияния на рынок криптовалют – скорее всего, эта новость просто успокоит нервы криптоинвесторов.

"Если тайваньская "дикая карта" будет отыграна, тогда в новые инвестиции в криптовалютный рынок станут достаточно безопасными", - говорит Орыщак.

Тренд №3. Старт цикла смягчения ФРС

Эксперты уверены, что в 2024 году на крипторынок будет сильно влиять старт цикла понижения процентной ставки ФРС. Для понимания: за два месяца до предварительного старта в июле 2019 года Bitcoin подорожал на 130%, а Ethereum – на 70%.

"Если рынок фьючерсов будет прав, то новый цикл смягчения ФРС, с вероятностью в 67%, начнется 14 марта. Так что период со второй половины января по 14 марта может стать очень сильным для криптовалютного рынка". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Тренд №4. Халвинг Bitcoin

Вся криптоиндустрия ждет халвинг биткоина, который предварительно назначен на 5 апреля 2024 года. В этот день вознаграждение за майнинг в сети Bitcoin должно сократиться вдвое – с 6,25 до 3,125 BTC. Во всех трех предыдущих случаях это событие очень положительно сказывалось на криптовалютном рынке.

"Во время так называемого предхалвингового ралли, то есть за пять месяцев до события, Bitcoin каждый раз дорожал на 20-25% и более. А во время постхалвингового ралли - или пять месяцев после халвинга - курс BTC рос еще на 70% и больше", - обращает внимание Орыщак.

По оценкам эксперта, если статистические закономерности сработают в четвертый раз, тогда:

До 5 апреля курс Bitcoin будет не ниже $47 тыс. за монету.

К сентябрю "цифровое золото" может достигнуть почти исторического максимума $60-65 тыс.

Согласен с этим и финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он отмечает, что исторически халвингу предшествуют месяцы, сопровождающиеся повышением цены. А последующие месяцы после халвинга сопровождаются еще большим ускорением роста.

"В этот период цена может показать рост в 2 и даже 4 раза", – говорит Шевчишин.

В то же время эксперт Михаил Пацан акцентирует, что из-за следующего халвинга возникает серьезная проблема – будет ли выгодно майнить биткоин, ведь майнеры могут считать уменьшенную выручку в 3,125 BTC слишком низкой.

"Если биткоин и другие криптовалюты будут системно интегрированы в разнообразные бизнес-процессы, это придаст виртуальным монетам дополнительную ценность. Такой сценарий возможен только, когда заработает полноценная регуляция в разных странах мира. Тогда биткоин и дальше будет стабильно интересным активом", - говорит Пацан.

Тренд №5. Президентские выборы в США

Напряженным для крипторынка станет ожиданияепрезидентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Орыщак говорит, что прогнозировать, как их результат будет влиять на отрасль – рано. Однако криптоинвесторам следует пригодиться к любым сценариям.

В частности, для этого имеет смысл:

сократить позиции,

зафиксировать прибыль,

возвращаться на рынок уже после понимания результатов выборов.

Тренд №6. Искусственный интеллект и инновации

Эксперт Михаил Пацан считает, что внедрение новых технологий будет существенно способствовать росту и принятию криптовалют в 2024 году. В частности, эту тенденцию обеспечат разнообразные быстрые и эффективные блокчейн-платформы.

"Такие технологии как генеративный искусственный интеллект в паре с блокчейн-протоколами предоставят дополнительные возможности интеграции Web3 в бизнес, так что криптовалюты смогут массово принять в различных секторах экономики", - говорит Пацан.

Тренд №7. Регулирование и институциональные инвестиции

В 2024 году разные страны мира продолжат внедрять законодательное регулирование для крипторынка, говорит Андрей Шевчишин. Это немаловажный тренд, поскольку поможет ограничить влияние "схемного" капитала на отрасль, а также запустит на рынок розничного инвестора.

А еще перевод криптоиндустрии в легальное поле активизирует вовлечение крупных инвесторов в этот вид активов, продолжает Михаил Пацан. Такой сценарий может обеспечить дополнительную ликвидность и стабильность рынка, а также повысить его легитимность.

"Это возможно только за счет фондов Bitcoin- и Ethereum-ETF, которых все ожидают. Тогда институциональным инвесторам не нужно покупать криптовалюты напрямую, они смогут приобрести их через паи фондов и держать на их балансе". Михаил Пацан финансовый советник

В 2024 году должна начаться "криптовесна"

Если прогнозы наших экспертов станут реальными, скорее всего, в 2024 году мировой рынок виртуальных активов будет ждать "криптовесна". Основной фундамент для этого тренда создаст апрельский халвинг биткоина.

Уже сейчас "цифровое золото" находится в хорошем настроении. В частности, недавно биткоин пересек отметку в $40 тыс. и уверенно держится на этом уровне. По данным сайта Coinmarketcap, в декабре монета выросла более чем на 12% и достигла отметки в 42,4 тыс. долларов.

По оценкам западных экспертов, этот тренд роста биткоин должен продолжать и в 2024 году. Как уже писало издание Delo.ua, аналитики компании Finder считают, что в 2025 году курс монеты достигнет $87 125, а в 2030 году – $220 708.

"В нашей отрасли мы полагаемся на халвинг биткоина как на маяк, чтобы ориентироваться в том, что мы можем предсказать. Хотя у нас нет представления, какими будут рыночные условия с геополитической или экономической точки зрения в 2024 году, мы знаем, что биткоин станет все более дефицитным", - отметил в этом обзоре ведущий рыночный аналитик Swyftx Пав Хундал.

Уверены в росте "цифрового золота" и эксперты Matrixport. Они считают, что в декабре 2024 года BTC может добиться отметки в $125 тыс.

Согласно базовым и оптимистичным сценариям украинских экспертов, после халвинга курс биткоина может двигаться в таком диапазоне:

к сентябрю – $45-50 тыс.

к концу 2024 года – около $100 тыс.

Если же состоится некий форс-мажор геополитического или финансового характера, тогда может сработать альтернативный сценарий: "Тогда четвертый халвинг может нарушить закономерность трех прошлых и показать уровень курса в $30-35 тыс.", - объясняет Максим Орыщак.

В то же время Андрей Шевчишин пока не верит апокалиптические сценарии, поскольку курс биткоина идет в положительном тренде.