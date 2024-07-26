Победители 13-й волны программы "Власна справа" получат 113 млн грн на развитие бизнеса

По итогам тринадцатой волны программы "Власна справа" определены еще 446 победителей. Они получат гранты на начало или развитие бизнеса на 113 млн. грн.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает пресс-служба Минэкономики.

Она рассказала, что среди 446 победителей тринадцатой в этом году волны программы — 34 предпринимателя из Харькова, которые получат гранты на развитие на 16 млн грн.

"Предприниматели Харьковщины вошли в тройку лидеров по количеству полученных грантов этой волны. Несмотря на постоянные ракетные обстрелы, блекауты, они работают, пытаются развивать свой бизнес, сохраняют и увеличивают рабочие места, платят налоги", — отметила Бережная.

Кто получит гранты в 13-ю волну

Среди получателей микрогрантов тринадцатой волны – 53% женщин, 36% мужчин и 11% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из:

Львовской (47);

Харьковской (42);

Ивано-Франковской и Ровенской (по 36) областей;

города Киева (40).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы, в которых будут работать победители тринадцатой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 174 человека;

временное размещение и организация питания – 68 человек;

перерабатывающая промышленность – 58 человек.

О программе "Власна справа"

Грантовая программа "Власна справа" — одна из составляющих политики "Сделано в Украине", инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Программа реализуется в рамках правительственного проекта "еРабота" для стимулирования предпринимательской деятельности и создания рабочих мест. Заявки на участие подаются через портал "Дія".

Информацию о получении гранта по программе "Власна справа" можно найти на сайте программы https://vlasnaspravagrant.com.ua/.

Всего за более двух лет действия программы ее победителями стали 18,5 тысячи украинцев, в их бизнес государство инвестирует 4,4 млрд грн. При этом будут созданы около 40 тысяч новых рабочих мест для украинцев во всех регионах. 20% из победителей взяли средства на открытие бизнеса, другие – расширяют действующие предприятия, овладевают новыми направлениями.

Напомним, по грантовой программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Фото: ua.depositphotos.com