Переможці 13-ї хвилі програми "Власна справа" отримають 113 млн грн на розвиток бізнесу

За підсумками тринадцятої хвилі програми "Власна справа" визначено ще 446 переможців. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 113 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, інформує пресслужба Мінекономіки.

Вона розповіла, що серед 446 переможців тринадцятої цього року хвилі програми - 34 підприємця з Харкова, які отримають гранти на розвиток на 16 млн грн.

"Підприємці Харківщини увійшли в трійку лідерів по кількості отриманих грантів цієї хвилі. Незважаючи на постійні ракетні обстріли, блекаути, вони працюють, намагаються розвивати свій бізнес, зберігають і збільшують робочі місця, сплачують податки", - зазначила Бережна.

Хто отримає гранти в 13-у хвилю

Серед отримувачів мікрогрантів тринадцятої хвилі - 53% жінок, 36% чоловіків та 11% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із:

Львівської (47);

Харківської (42);

Івано-Франківської та Рівненської (по 36) областей;

міста Києва (40).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці тринадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 174 особи;

тимчасове розміщування й організація харчування – 68 осіб;

переробна промисловість – 58 осіб.

Про програму "Власна справа"

Грантова програма "Власна справа" — одна зі складових політики "Зроблено в Україні", ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

Програма реалізується у рамках урядового проєкту "єРобота" для стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Заявки на участь подаються через портал "Дія".

Інформацію щодо отримання гранту за програмою "Власна справа" можна знайти на сайті програми https://vlasnaspravagrant.com.ua/.

Загалом за понад два роки дії програми її переможцями стали 18,5 тисяч українців, в їх бізнес держава інвестує 4,4 млрд грн. При цьому буде створено близько 40 тисяч нових робочих місць для українців в усіх регіонах. 20% з переможців взяли кошти на відкриття бізнесу, інші – розширюють діючі підприємства, опановують нові напрямки.

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

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