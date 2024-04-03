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В Украине заработала новая учетная система долей ООО: что изменилось
Теперь общества с ограниченной и дополнительной ответственностью и их участники могут перевести учет долей из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в учетную систему долей Национального депозитария Украины (НДУ).
Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Отмечается, что система заработала с марта 2024 г. и новой услугой уже успело воспользоваться ООО "ШПОЛА-АГРО ИНДАСТРИ".
Как подчеркивают в НКЦБФР, введение механизма учета долей ООО и ОДО через учетную систему долей Центрального депозитария является революционным нововведением.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Теперь один человек может объединить свои права собственности на ценные бумаги и долю в обществе в одном депозитарном учреждении и воспользоваться дополнительными сервисами, которые предлагает Центральный депозитарий. Например, электронные собрания участников, актуальные в современных условиях.
Кроме того, использование счетов условного хранения (эскроу) для гарантирования выполнения обязательств по операциям по отчуждению долей повысит гарантии кредиторов, права и требования которых обеспечиваются залогом прав на долю общества, и позволит расширить применение такого вида обеспечения.
"Предоставление возможности участникам обществ перевести учет долей из Единого государственного реестра в Центральный депозитарий – это фундаментальная работа нас как регулятора. Целью такого учета является фиксация фактов приобретения и прекращения прав на доли, ограничение прав на доли и, безусловно, защита права собственности на долю от его несанкционированной потери. Уверен, что для рынка открывается новый этап, и это еще один шаг на встречу цифровизации и диджитализации процессов", - комментирует Максим Либанов, член НКЦБФР.
Преимущества учета в системе НДУ:
- дополнительный механизм защиты права собственности на доли общества,
- гарантирование соблюдения режима ограничений на доли обществ (в частности, при залоге),
- действенный механизм гарантирования выполнения обязательств по сделкам по части общества (счет условного хранения (эскроу), -
- технологический способ проведения электронного собрания участников общества,
- новые возможности при проведении корпоративных событий (выплата дивидендов и направление сообщений через учетную систему),
- консолидация участником своего инвестиционного портфеля в одном депозитарном учреждении.
Напомним, недавно в Украине успешно провели первое собрание акционеров в электронном формате через авторизованную Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) электронную систему. Этот процесс полностью сопровождал Центральный депозитарий.
Источник фото: ua.depositphotos.com