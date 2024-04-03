В Украине заработала новая учетная система долей ООО: что изменилось

Теперь общества с ограниченной и дополнительной ответственностью и их участники могут перевести учет долей из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в учетную систему долей Национального депозитария Украины (НДУ).

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Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечается, что система заработала с марта 2024 г. и новой услугой уже успело воспользоваться ООО "ШПОЛА-АГРО ИНДАСТРИ".

Как подчеркивают в НКЦБФР, введение механизма учета долей ООО и ОДО через учетную систему долей Центрального депозитария является революционным нововведением.

Теперь один человек может объединить свои права собственности на ценные бумаги и долю в обществе в одном депозитарном учреждении и воспользоваться дополнительными сервисами, которые предлагает Центральный депозитарий. Например, электронные собрания участников, актуальные в современных условиях.

Кроме того, использование счетов условного хранения (эскроу) для гарантирования выполнения обязательств по операциям по отчуждению долей повысит гарантии кредиторов, права и требования которых обеспечиваются залогом прав на долю общества, и позволит расширить применение такого вида обеспечения.

"Предоставление возможности участникам обществ перевести учет долей из Единого государственного реестра в Центральный депозитарий – это фундаментальная работа нас как регулятора. Целью такого учета является фиксация фактов приобретения и прекращения прав на доли, ограничение прав на доли и, безусловно, защита права собственности на долю от его несанкционированной потери. Уверен, что для рынка открывается новый этап, и это еще один шаг на встречу цифровизации и диджитализации процессов", - комментирует Максим Либанов, член НКЦБФР.

Преимущества учета в системе НДУ:

дополнительный механизм защиты права собственности на доли общества,

гарантирование соблюдения режима ограничений на доли обществ (в частности, при залоге),

действенный механизм гарантирования выполнения обязательств по сделкам по части общества (счет условного хранения (эскроу), -

технологический способ проведения электронного собрания участников общества,

новые возможности при проведении корпоративных событий (выплата дивидендов и направление сообщений через учетную систему),

консолидация участником своего инвестиционного портфеля в одном депозитарном учреждении.

Напомним, недавно в Украине успешно провели первое собрание акционеров в электронном формате через авторизованную Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) электронную систему. Этот процесс полностью сопровождал Центральный депозитарий.

Источник фото: ua.depositphotos.com