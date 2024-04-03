В Україні запрацювала нова облікова система часток ТОВ: що змінилося

Відтепер товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та їх учасники можуть перевести облік часток з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до облікової системи часток Національного депозитарію України (НДУ).

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначається, що система запрацювала з березня 2024 року і новою послугою вже встигло скористатися ТОВ "ШПОЛА-АГРО ІНДУСТРІ".

Як підкреслюють в НКЦПФР, запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через облікову систему часток Центрального депозитарію є революційним нововведенням.

Тепер одна особа зможе об’єднати свої права власності на цінні папери та частку в товаристві в одній депозитарній установі та скористатися додатковими сервісами, які пропонує Центральний депозитарій. Наприклад, електронні збори учасників, що є актуальним в сучасних умовах.

Крім того, використання рахунків умовного зберігання (ескроу) для гарантування виконання зобов’язань за операціями з відчуження часток підвищить гарантії кредиторів, права та вимоги яких забезпечуються заставою прав на частку товариства, і надасть можливості розширити застосування такого виду забезпечення.

"Надання можливості учасникам товариств перевести облік часток з Єдиного державного реєстру до Центрального депозитарію – це фундаментальна робота нас, як регулятора. Метою такого обліку є фіксація фактів набуття і припинення прав на частки, обмеження прав на частки та, безперечно, захист права власності на частку від його несанкціонованої втрати. Впевнений, що для ринку відкривається новий етап і це ще один крок на зустріч цифровізації та діджиталізації процесів", — коментує Максим Лібанов, член НКЦПФР.

Переваги обліку в системі НДУ:

додатковий механізм захисту права власності на частки товариства,

гарантування дотримання режиму обмежень на частки товариств (зокрема, при заставі),

дієвий механізм гарантування виконання зобов’язань за правочинами щодо часток товариства (рахунок умовного зберігання (ескроу), -

технологічний спосіб проведення електронних зборів учасників товариства,

нові можливості при проведенні корпоративних подій (виплата дивідендів та направлення повідомлень через облікову систему),

консолідація учасником свого інвестиційного портфеля в одній депозитарній установі.

Нагадаємо, нещодавно в Україні успішно провели перші збори акціонерів у електронному форматі через авторизовану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) електронну систему. Цей процес повністю супроводжував Центральний депозитарій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com