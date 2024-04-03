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В Україні запрацювала нова облікова система часток ТОВ: що змінилося

В Україні запрацювала нова облікова система часток ТОВ: що змінилося
Фото: Depositphotos

Відтепер товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та їх учасники можуть перевести облік часток з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до облікової системи часток Національного депозитарію України (НДУ).

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Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зазначається, що система запрацювала з березня 2024 року і новою послугою вже встигло скористатися ТОВ "ШПОЛА-АГРО ІНДУСТРІ".

Як підкреслюють в НКЦПФР, запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через облікову систему часток Центрального депозитарію є революційним нововведенням.

Тепер одна особа зможе об’єднати свої права власності на цінні папери та частку в товаристві в одній депозитарній установі та скористатися додатковими сервісами, які пропонує Центральний депозитарій. Наприклад, електронні збори учасників, що є актуальним в сучасних умовах.

Крім того, використання рахунків умовного зберігання (ескроу) для гарантування виконання зобов’язань за операціями з відчуження часток підвищить гарантії кредиторів, права та вимоги яких забезпечуються заставою прав на частку товариства, і надасть можливості розширити застосування такого виду забезпечення.

"Надання можливості учасникам товариств перевести облік часток з Єдиного державного реєстру до Центрального депозитарію – це фундаментальна робота нас, як регулятора. Метою такого обліку є фіксація фактів набуття і припинення прав на частки, обмеження прав на частки та, безперечно, захист права власності на частку від його несанкціонованої втрати. Впевнений, що для ринку відкривається новий етап і це ще один крок на зустріч цифровізації та діджиталізації процесів", — коментує Максим Лібанов, член НКЦПФР.

Переваги обліку в системі НДУ:

  • додатковий механізм захисту права власності на частки товариства, 
  • гарантування дотримання режиму обмежень на частки товариств (зокрема, при заставі), 
  • дієвий механізм гарантування виконання зобов’язань за правочинами щодо часток товариства (рахунок умовного зберігання (ескроу), -
  • технологічний спосіб проведення електронних зборів учасників товариства,
  • нові можливості при проведенні корпоративних подій (виплата дивідендів та направлення повідомлень через облікову систему),
  • консолідація учасником свого інвестиційного портфеля в одній депозитарній установі.

Нагадаємо, нещодавно в Україні успішно провели перші збори акціонерів у електронному форматі через авторизовану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) електронну систему. Цей процес повністю супроводжував Центральний депозитарій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько