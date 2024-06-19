Apple приостанавливает разработку гарнитуры Vision Pro, но работает над бюджетной версией

Apple сообщила, по крайней мере, одному своему поставщику, что приостанавливает работу над следующей высококлассной гарнитурой Vision Pro. Остановка производства гарнитуры произошла из-за замедления продаж этого устройства стоимостью $3500.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет The Information.

Однако Apple уже начала работать над выпуском более доступной версии гарнитуры Vision с меньшим количеством функций. Компания планирует завершить ее разработку и выпустить на рынок к концу 2025г.

Сначала Apple намеревалась разделить линейку Vision на две модели – аналогично стандартной и Pro версиям iPhone. Однако теперь решено сосредоточиться на более бюджетном варианте гарнитуры дополненной реальности.

Решение приостановить разработку Vision Pro, вероятно, связано с невысоким спросом на дорогой девайс на фоне всеобщего замедления рынка. Запуск более доступной модели может помочь Apple расширить наличие в перспективном сегменте AR/VR устройств.

Генеральный директор Apple Тим Кук утверждал, что более половины компаний из списка Fortune 100 купили Vision Pro, но, несмотря на это, Apple сократила производство Vision Pro вдвое.

Apple также ищет способы устранить некоторые недостатки устройства. В частности, сделать гарнитуру легче, на что жаловались многие пользователи.

Напомним, Vision Pro, которую было представлено в июне 2023 года, позиционируется преимущественно как устройство дополненной реальности, но может переключаться и на полную виртуальную реальность. Гаджет можно управлять глазами, руками и голосом, а для физического управления есть колесико.

Отметим, Apple начал продавать гарнитуру смешанной реальности Vision Pro со 2 февраля. При этом в неофициальных магазинах Apple и на черном рынке гаджет можно было приобрести за 5 тысяч долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com