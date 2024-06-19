Apple призупиняє розробку топової гарнітури Vision Pro, але працює над бюджетною версією

Apple повідомила принаймні одному своєму постачальнику, що призупиняє роботу над наступною висококласною гарнітурою Vision Pro. Зупинка виробництва гарнітури відбулася через уповільнення продажів цього пристрою вартістю $3500.

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Про це пише The Information.

Проте Apple вже почала працювати над випуском більш доступної версії гарнітури Vision з меншою кількістю функцій. Компанія планує завершити її розробку та випустити на ринок до кінця 2025 року.

Спочатку Apple мала намір розділити лінійку Vision на дві моделі - аналогічно стандартній та Pro версіям iPhone. Однак тепер вирішено зосередитися на бюджетнішому варіанті гарнітури доповненої реальності.

Рішення призупинити розробку Vision Pro, імовірно, пов'язане з невисоким попитом на дорогий девайс на тлі загального сповільнення ринку. Запуск більш доступної моделі може допомогти Apple розширити присутність у перспективному сегменті AR/VR пристроїв.

Генеральний директор Apple Тім Кук стверджував, що більше половини компаній зі списку Fortune 100 купили Vision Pro, але, незважаючи на це, Apple скоротила виробництво Vision Pro вдвічі.

Apple також шукає способи виправити деякі недоліки пристрою. Зокрема, зробити гарнітуру легшою, на що скаржились багато користувачів.

Нагадаємо, Vision Pro, яку було представлено в червні 2023 року, позиціонується переважно як пристрій доповненої реальності, але він може перемикатися й на повну віртуальну реальність. Ґаджетом можна управляти очима, руками й голосом, а для фізичного управління є коліщатко.

Зазначимо, Apple почав продавати гарнітуру змішаної реальності Vision Pro з 2 лютого. При цьому, у неофіційних магазинах Apple та на чорному ринку гаджет можна було придбати за 5 тисяч доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com