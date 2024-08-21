Apple впервые выпустит модели iPhone Pro и Pro Max, произведенные в Индии

В этом году Apple Inc. впервые выпустит самые дорогие модели iPhone Pro и Pro Max, изготовленные в Индии, что станет важнейшим шагом для американской компании. Ключевой партнер Apple, Foxconn Technology Group, начнет собирать новые устройства в Индии уже через несколько недель после их глобального запуска.

Об этом пишет Вloomberg.

Это достижение является результатом усилий Apple, направленных на диверсификацию производства за пределы Китая, учитывая напряженность между Пекином и Вашингтоном.

В финансовом году к марту 2024 года Apple произвела в Индии iPhone на сумму 14 миллиардов долларов, что составляет 14% мирового производства.

Издание пишет, что Индия, которая является самой густонаселенной страной мира, становится все более важным рынком для Apple. Ожидается, что до конца года местное производство iPhone сможет удовлетворить спрос в Индии, а цены на модели Pro могут снизиться на 10% из-за отсутствия импортных пошлин.

В то же время Apple будет экспортировать большую часть изготовленных в Индии устройств Pro и Pro Max в Европу, Ближний Восток и США, где спрос на более дорогие версии выше.

По данным Bloomberg, продажи Apple в Индии выросли на 33% до рекордных почти 8 миллиардов долларов США за 12 месяцев, что является хорошим прогнозом для производителя смартфонов на фоне усиления конкуренции в Китае. Объем продаж в Индии к 2030 году может достигнуть 33 миллиарда долларов, главным образом благодаря росту покупательной способности среднего класса и более широкому использованию планов оплаты.

Apple планирует производить в Индии более 50 млн iPhone в год

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Apple и ее поставщики планируют производить более 50 млн iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет. А позже – еще десятки миллионов единиц дополнительно.

В последние годы Apple постепенно увеличивала свое присутствие в Индии, несмотря на такие проблемы, как шаткая инфраструктура и ограничения труда, часто усложняющие ведение бизнеса. В частности, профсоюзы противостоят попыткам компаний получить разрешение на 12-часовой рабочий день, который поставщики Apple считают полезным в кризисные периоды.

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