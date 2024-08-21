Apple вперше випустить моделі iPhone Pro та Pro Max, які вироблені в Індії

Цього року Apple Inc. вперше випустить найдорожчі моделі iPhone Pro та Pro Max, виготовлені в Індії, що стане важливим кроком для американської компанії. Ключовий партнер Apple, Foxconn Technology Group, почне збирати нові пристрої в Індії вже через кілька тижнів після їх глобального запуску.

Про це пише Вloomberg.

Зазначається, що це досягнення є результатом зусиль Apple, спрямованих на диверсифікацію виробництва за межі Китаю, враховуючи напруженість між Пекіном і Вашингтоном.

У фінансовому році до березня 2024 року Apple виробила в Індії iPhone на суму 14 мільярдів доларів, що становить 14% світового виробництва.

Видання пише, що Індія, яка є найбільш густонаселеною країна світу, стає все важливішим ринком для Apple. Очікується, що до кінця року місцеве виробництво iPhone зможе задовольнити попит в Індії, а ціни на моделі Pro можуть знизитися на 10% через відсутність імпортних мит.

Водночас Apple експортуватиме більшу частину виготовлених в Індії пристроїв Pro та Pro Max до Європи, Близького Сходу та США, де попит на дорожчі версії є вищим.

За даними Bloomberg, продажі Apple в Індії зросли на 33% до рекордних майже 8 мільярдів доларів США за 12 місяців, що є хорошим прогнозом для виробника смартфонів на тлі посилення конкуренції в Китаї. Обсяг продажів в Індії до 2030 року може досягти 33 мільярдів доларів, головним чином завдяки зростанню купівельної спроможності середнього класу та більш широкому використанню планів оплати.

Apple планує виготовляти в Індії понад 50 млн iPhone на рік

Додамо, раніше The Wall Street Journal повідомляла, що Apple та її постачальники планують виробляти понад 50 млн iPhone в Індії щорічно протягом наступних двох-трьох років. А пізніше – ще десятки мільйонів одиниць додатково.

Останніми роками Apple поступово збільшувала свою присутність в Індії, попри такі проблеми, як хитка інфраструктура та обмеження щодо праці, які часто ускладнюють ведення бізнесу. Зокрема, профспілки протистоять спробам компаній отримати дозвіл на 12-годинний робочий день, який постачальники Apple вважають корисним у кризові періоди.

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