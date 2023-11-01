Новая соперница для Android? Vivo анонсировала операционную систему BlueOS

Компания Vivo представила собственную операционную систему BlueOS, в которую внедрен искусственный интеллект. Об этом пишет ITHome.

Разработчики позиционируют BlueOS как командную операционную систему для эпохи генеративного искусственного интеллекта, которая выделяется безопасностью, плавностью работы и умными функциями. При этом "операционка" стала первой в мире, использующей язык программирования Rust.

Система может работать на разных устройствах с процессорами с частотой от 200 МГц и 32 МБ оперативной памяти.

ОС поддерживает распознавание звуков, изображений, текста, видео, жестов и т.д. Также предусмотрена функция, которая может помочь пользователям писать код для приложений, создавать эксклюзивные рабочие столы, обои и т.д.

Первым устройством на новой системе станут часы Vivo Watch 3, сообщила пресс-служба компании.

HyperOS и HarmonyOS: Китай вытесняет Android

У Vivo уже есть прошивка OriginOS, созданная на базе Android. И новые смартфоны серии Vivo X100, представленные 13 ноября, будут работать именно на ней.

В то же время Vivo – не единственная китайская фирма, которая в последнее время решила заняться разработкой аналога для Android.

К примеру, Huawei уже несколько лет продвигает свою HarmonyOS, которая способна работать как на смартфонах и планшетах, так и на устройствах "умного дома". Это связано с санкциями США: компании Google запретили оказывать техническую поддержку новым моделям Huawei.

В основе HarmonyOS – открытый код Android, однако китайская система имеет распределенную архитектуру, позволяющую достраивать ОС с помощью модулей и адаптировать ее под потребности разных устройств.

А недавно новую собственную ОС представила Xiaomi. Платформа HyperOS заменит MIUI и имеет встроенную модель искусственного интеллекта, улучшенную безопасность, производительность и многозадачность. Новая система понадобилась фирме для объединения разных устройств в одну экосистему.