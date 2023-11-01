Нова суперниця для Android? Vivo анонсувала операційну систему BlueOS

Компанія Vivo представила власну операційну систему BlueOS, в яку впроваджено штучний інтелект. Про це пише ITHome.

Розробники позиціонують BlueOS як командну операційну система для епохи генеративного штучного інтелекту, яка виділяється безпекою, плавністю роботи та розумними функціями. При цьому "операційка" стала першою у світі, яка використовує мову програмування Rust.

Система може працювати на різних пристроях із процесорами з частотою від 200 МГц та 32 МБ оперативної пам'яті.

ОС підтримує розпізнавання звуків, зображень, тексту, відео, жестів, тощо. Також передбачена функція, яка може допомогти користувачам писати код для додатків, створювати ексклюзивні робочі столи, шпалери тощо.

Першим пристроєм на новій системі стане годинник Vivo Watch 3, повідомила пресслужба компанії.

HyperOS і HarmonyOS: Китай витісняє Android

Vivo вже має прошивку OriginOS, створену на базі Android. І нові смартфони серії Vivo X100, які буде представлено 13 листопада, працюватимуть саме на ній.

Водночас Vivo – не єдина китайська фірма, яка останнім часом вирішила зайнятися розробкою аналогу для Android.

Наприклад, Huawei уже кілька років просуває свою HarmonyOS, яка здатна працювати як на смартфонах і планшетах, так і на пристроях "розумного дому". Це було повʼязано з санкціями США: компанії Google заборонили надавати технічну підтримку новим моделям Huawei.

В основі HarmonyOS – відкритий код Android, однак китайська система має розподілену архітектуру, що дозволяє добудовувати ОС за допомогою модулів та адаптувати її під потреби різних пристроїв.

А нещодавно нову власну ОС представила Xiaomi. Платформа під назвою HyperOS замінить MIUI й має вбудовану модель штучного інтелекту, покращену безпеку, продуктивність і багатозадачність. Нова система знадобилася фірмі для обʼєднання різних пристроїв в одну екосистему.