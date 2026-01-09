Samsung делает ставку на AI-дисплеи: что компания показала на CES 2026

На выставке CES 2026 компания Samsung наметила новый этап развития своего дисплейного бизнеса, сделав искусственный интеллект центральным элементом как телевизоров, так и мониторов. Во время презентации The First Look производитель представил концепцию «AI-компаньона для вашей жизни», в рамках которой экраны перестают быть пассивными устройствами для воспроизведения контента и превращаются в интеллектуальные платформы, интегрированные в экосистему пользователя.

По словам генерального директора Samsung Electronics и руководителя подразделения Device eXperience Т.М. Ро, компания рассматривает ИИ не как отдельную функцию, а как основу пользовательского опыта во всех категориях устройств.

"Samsung создает более унифицированный и персонализированный опыт в сфере мобильных устройств, визуальных дисплеев и сервисов благодаря глобальной экосистеме подключенных AI-устройств", - отметил он.

AI как новый стандарт просмотра

Ключевым событием в телевизионном сегменте стала демонстрация 130-дюймового Micro RGB – флагманского дисплея, Samsung позиционирующего как технологический прорыв в качестве изображения и цветопередачи. В этой модели каждый микроскопический RGB-диод светится независимо, что позволяет достичь максимальной цветовой точности и высокой яркости без традиционных ограничений подсветки. Работу дисплея обеспечивает Micro RGB AI Engine Pro, который в режиме реального времени анализирует контент и оптимизирует воспроизведение сцены.

Отдельный упор компания сделала на программной составляющей телевизоров. Vision AI Companion (VAC) – это набор AI-функций, анализирующих контекст просмотра и поведение пользователя, предлагая персонализированные рекомендации по контенту, настройкам изображения и звука. VAC работает не только с премиальными моделями, но и со всей линейкой телевизоров Samsung 2026 года – от Micro LED и OLED до Neo QLED, Mini LED и UHD TV.

Для спортивного контента компания представила AI Soccer Mode Pro, автоматически адаптирующий параметры изображения и звука к формату трансляции, имитируя атмосферу стадиона. AI Sound Controller Pro позволяет пользователю управлять отдельными аудиокомпонентами – комментариями, шумом трибун или фоновой музыкой – с помощью голосовых команд.

Все телевизоры линейки 2026 года поддерживают стандарт HDR10+ Advanced. Он подразумевает улучшенную яркость, оптимизацию изображения по жанрам, интеллектуальное сглаживание движения и расширенные возможности для гейминга. Samsung также объявила о внедрении Eclipsa Audio – новой системы пространственного звука, которая станет стандартом для телевизоров компании в следующем году.

Еще одно важное изменение – программная поддержка. Телевизоры Samsung получат обновление операционной системы Tizen в течение семи лет, что для рынка потребительской электроники остается нетипично долгим жизненным циклом.

Ставка на гейминг и разрешение

Параллельно с телевизорами Samsung представила обновленную линейку игровых мониторов Odyssey, ориентированную на профессиональных геймеров и разработчиков. Флагманом стал Odyssey G9 с поддержкой 6K и 3D-изображения – первая подобная модель в портфеле компании.

Кроме него, линейка 2026 включает Odyssey G6 нового поколения и три новые модели Odyssey G8. Они сочетают высокое разрешение, повышенную частоту обновления и минимальную задержку, что является критическим для киберспортивных сценариев. Samsung отмечает, что эти мониторы создавались не только для развлечений, но и для профессионального использования – в частности, в разработке игр и работе с 3D-контентом.

Как и телевизоры, мониторы Odyssey интегрированы в экосистему Tizen, позволяющую использовать стриминговые сервисы, облачные игровые платформы и AI-функции без подключения к ПК или консоли.

Президент подразделения Visual Display Samsung Electronics С.В. Йонг подчеркнул, что компания опирается более чем на 20 лет лидерства в сфере дисплеев, сочетая аппаратное совершенство с программными AI-возможностями. По его словам, стратегия Samsung состоит в том, чтобы дисплеи стали активными участниками повседневной жизни пользователей, а не просто экранами для просмотра.

В целом анонсы CES 2026 свидетельствуют об изменении подхода Samsung к рынку дисплеев: от соревнований в диагоналях и яркости – до развития интеллектуальных сценариев использования. Телевизоры и мониторы постепенно превращаются в программно управляемые платформы, где ключевую роль играет искусственный интеллект, а не только физические характеристики экрана.

Дебют пространственной вывески Spatial Signage

Также на CES 2026 Samsung дебютировала с технологией Spatial Signage – пространственной 3D-вывеской без очков, отмеченной Ассоциацией потребительских технологий (CTA) в рамках CES Innovation Awards 2026 и ставшей первым признанием компании в категории «Предпринимательские технологии». Для Samsung, уже 16 лет подряд являющегося мировым лидером рынка цифровых вывесок, эта награда подчеркивает стратегический фокус на развитии B2B-решений и коммерческих дисплеев. Впервые представленная на IFA 2025, Spatial Signage создает иммерсивный эффект благодаря добавлению многомерной глубины к 2D-контенту, используя собственные дисплейные технологии Samsung без надобности в специальных очках.

Ультратонкий 85-дюймовый дисплей с профилем 52 мм легко интегрируется в разные пространства – от больших ритейл-сетей и бутиков до стадионов, а поддержка платформы Samsung VXT позволяет централизованно и дистанционно управлять контентом на нескольких экранах. Этим компания фактически определяет новый этап развития офлайн-коммуникаций, в которых дисплеи превращаются в инструмент привлечения клиентов и формирование современного пользовательского опыта.