Samsung робить ставку на AI-дисплеї: що компанія показала на CES 2026

На виставці CES 2026 компанія Samsung окреслила новий етап розвитку свого дисплейного бізнесу, зробивши штучний інтелект центральним елементом як телевізорів, так і моніторів. Під час презентації The First Look виробник представив концепцію «AI-компаньйона для вашого життя», у межах якої екрани перестають бути пасивними пристроями для відтворення контенту й перетворюються на інтелектуальні платформи, інтегровані в екосистему користувача.

За словами генерального директора Samsung Electronics і керівника підрозділу Device eXperience Т.М. Ро, компанія розглядає ШІ не як окрему функцію, а як основу користувацького досвіду в усіх категоріях пристроїв.

«Samsung створює більш уніфікований та персоналізований досвід у сфері мобільних пристроїв, візуальних дисплеїв і сервісів завдяки глобальній екосистемі підключених AI-пристроїв», – зазначив він.

AI як новий стандарт перегляду

Ключовою подією в телевізійному сегменті стала демонстрація 130-дюймового Micro RGB – флагманського дисплея, який Samsung позиціонує як технологічний прорив у якості зображення та передачі кольору. У цій моделі кожен мікроскопічний RGB-діод світиться незалежно, що дозволяє досягти максимальної точності кольорів і високої яскравості без традиційних обмежень підсвічування. Роботу дисплея забезпечує Micro RGB AI Engine Pro, який у режимі реального часу аналізує контент і оптимізує відтворення сцени.

Окремий акцент компанія зробила на програмній складовій телевізорів. Vision AI Companion (VAC) – це набір AI-функцій, які аналізують контекст перегляду та поведінку користувача, пропонуючи персоналізовані рекомендації щодо контенту, налаштувань зображення й звуку. VAC працює не лише з преміальними моделями, а з усією лінійкою телевізорів Samsung 2026 року – від Micro LED і OLED до Neo QLED, Mini LED та UHD TV.

Для спортивного контенту компанія представила AI Soccer Mode Pro, який автоматично адаптує параметри зображення і звуку до формату трансляції, імітуючи атмосферу стадіону. AI Sound Controller Pro дозволяє користувачеві керувати окремими аудіокомпонентами – коментарями, шумом трибун чи фоновою музикою – за допомогою голосових команд.

Усі телевізори лінійки 2026 року підтримують стандарт HDR10+ Advanced. Він передбачає покращену яскравість, оптимізацію зображення за жанрами, інтелектуальне згладжування руху та розширені можливості для геймінгу. Samsung також оголосила про впровадження Eclipsa Audio – нової системи просторового звуку, яка стане стандартом для телевізорів компанії наступного року.

Ще одна важлива зміна – програмна підтримка. Телевізори Samsung отримають оновлення операційної системи Tizen протягом семи років, що для ринку споживчої електроніки залишається нетипово довгим життєвим циклом.

Ставка на геймінг і роздільну здатність

Паралельно з телевізорами Samsung представила оновлену лінійку ігрових моніторів Odyssey, орієнтовану на професійних геймерів і розробників. Флагманом став Odyssey G9 з підтримкою 6K та 3D-відображення – перша подібна модель у портфелі компанії.

Окрім нього, лінійка 2026 року включає Odyssey G6 нового покоління та три нові моделі Odyssey G8. Вони поєднують високу роздільну здатність, підвищену частоту оновлення та мінімальну затримку, що є критичним для кіберспортивних сценаріїв. Samsung наголошує, що ці монітори створювалися не лише для розваг, а й для професійного використання – зокрема в розробці ігор та роботі з 3D-контентом.

Як і телевізори, монітори Odyssey інтегровані в екосистему Tizen, що дозволяє використовувати стрімінгові сервіси, хмарні ігрові платформи та AI-функції без підключення до ПК або консолі.

Президент підрозділу Visual Display Samsung Electronics С.В. Йонг підкреслив, що компанія спирається на понад 20 років лідерства у сфері дисплеїв, поєднуючи апаратну досконалість із програмними AI-можливостями. За його словами, стратегія Samsung полягає в тому, щоб дисплеї стали активними учасниками щоденного життя користувачів, а не просто екранами для перегляду.

Загалом анонси CES 2026 свідчать про зміну підходу Samsung до ринку дисплеїв: від змагання в діагоналях і яскравості – до розвитку інтелектуальних сценаріїв використання. Телевізори та монітори поступово перетворюються на програмно-керовані платформи, де ключову роль відіграє штучний інтелект, а не лише фізичні характеристики екрана.

Дебют просторової вивіски Spatial Signage

Також на CES 2026 Samsung дебютувала з технологією Spatial Signage – просторовою 3D-вивіскою без окулярів, яка була відзначена Асоціацією споживчих технологій (CTA) у межах CES Innovation Awards 2026 та стала першим визнанням компанії в категорії «Підприємницькі технології». Для Samsung, що вже 16 років поспіль є світовим лідером ринку цифрових вивісок, ця нагорода підкреслює стратегічний фокус на розвитку B2B-рішень і комерційних дисплеїв. Вперше представлена на IFA 2025, Spatial Signage створює імерсивний ефект завдяки додаванню багатовимірної глибини до 2D-контенту, використовуючи власні дисплейні технології Samsung без потреби у спеціальних окулярах.

Ультратонкий 85-дюймовий дисплей із профілем 52 мм легко інтегрується у різні простори – від великих ритейл-мереж і бутиків до стадіонів, а підтримка платформи Samsung VXT дозволяє централізовано та дистанційно керувати контентом на кількох екранах. Цим компанія фактично окреслює новий етап розвитку офлайн-комунікацій, у яких дисплеї перетворюються на інструмент залучення клієнтів і формування сучасного користувацького досвіду.