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Гаджеты
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Следующий флагман OnePlus получит корпус из дерева, – инсайдер

OnePlus 12, смартфон, рука
Корпус OnePlus 12. Фото: Digital Chat Station / Weibo

Задняя панель смартфона OnePlus 12 будет иметь деревянную текстуру. Об этом свидетельствует фото, опубликованное инсайдером Digital Chat Station.

Как пишет GSMArena, пока неясно, это настоящее дерево, или же пластик или другой материал, который будет имитировать деревянную структуру.

Следует отметить, что если OnePlus выпустит устройство с деревянным корпусом, это будет не первый подобный шаг компании. Представленный в 2015 году смартфон OnePlus 2, имел крышки, стилизованные, в частности, под бамбук и палисандр.

Фото 2 — Следующий флагман OnePlus получит корпус из дерева, – инсайдер
OnePlus 2. Фото: OnePlus

OnePlus 12: характеристики

ITHome сообщало, что OnePlus 12 будет оснащен 6,82-дюймовым дисплеем OLED BOE X1 с разрешением 2К и частотой обновления в 120 Гц. Работать флагман будет на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон может получить 24 ГБ оперативной и 1 ТБ основной памяти, а также аккумулятор емкостью 5400 мА·ч, который будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и быструю беспроводную на 50 Вт.

В свою очередь президент китайского офиса OnePlus Ли Цзе отмечал, что гаджет будет иметь новый датчик изображения, разработанный вместе с Sony.

Презентация OnePlus 12 на китайском рынке состоится 4 декабря, а на международном – в январе.

Автор:
Артем Ющенко