Наступний флагман OnePlus отримає корпус із дерева, – інсайдер

Задня панель смартфона OnePlus 12 матиме деревʼяну текстуру. Про це свідчить фото, яке опублікував інсайдер Digital Chat Station.

Як пише GSMArena, поки що незрозуміло, чи це справжнє дерево, або ж пластик чи інший матеріал, який імітуватиме деревʼяну структуру.

Варто зазначити, що якщо OnePlus випустить пристрій із деревʼяним корпусом, це буде не перший подібний крок компанії. Представлений у 2015 році смартфон OnePlus 2 мав кришки, стилізовані, зокрема, під бамбук та палісандр.

OnePlus 2. Фото: OnePlus

OnePlus 12: характеристики

ITHome повідомляло, що OnePlus 12 буде оснащено 6,82-дюймовим дисплеєм OLED BOE X1 із роздільною здатністю 2К і частотою оновлення в 120 Гц. Працюватиме флагман на процесорі Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон може отримати 24 ГБ оперативної й 1 ТБ основної пам'яті, а також акумулятор ємністю 5400 мА·год, який підтримуватиме швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт й швидку бездротову на 50 Вт.

Своєю чергою президент китайського офісу OnePlus Лі Цзе зазначав, що ґаджет матиме новий датчик зображення, розроблений разом із Sony.

Презентація OnePlus 12 на китайському ринку відбудеться 4 грудня, а на міжнародному – в січні.