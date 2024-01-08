Торопиться некуда. AirTag 2 выйдет не раньше 2025 года, – Bloomberg

Компания Apple рассматривала возможность выпуска трекеров AirTag 2 в 2024 году, однако решила подождать до 2025-го. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, пишет PhoneArena.

По его словам, для Apple нет реальной конкуренции и давления относительно запуска следующего поколения продукта. Кроме того, фирма хочет избавиться от огромных запасов товара, ведь склады заполнены трекерами.

Ожидается, что AirTag 2 будет оснащен новым чипом Ultra-Wideband второго поколения, который также есть в iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. По сравнению с чипом U1, который используется в текущем AirTag, новый будет взаимодействовать со смартфонами и часами Apple на большем расстоянии.

PhoneArena отмечает, что прогноз Гурмана совпадает со словами аналитика Минг-Чи Куо, который осенью 2023-го также заявил, что не ожидает появления AirTag 2 до 2025 года.

Apple выпустила первый AirTag в апреле 2021 года, и это устройство помогло пользователям найти потерянные или украденные вещи. С другой стороны, его также использовали для преследования и запугивания людей.

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