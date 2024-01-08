Поспішати нема куди. AirTag 2 вийде не раніше 2025 року, – Bloomberg

Компанія Apple розглядала можливість випуску трекерів AirTag 2 у 2024 році, однак вирішила почекати до 2025-го. Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман, пише PhoneArena.

За його словами, наразі для Apple немає реальної конкуренції та тиску щодо запуску наступного покоління продукту. Крім того, фірма хоче позбутися величезних запасів товару, адже наразі склади заповнені трекерами.

Очікується, що AirTag 2 буде оснащено новим чипом Ultra-Wideband другого покоління, який також є в iPhone 15, Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2. Порівняно з чипом U1, який використовується в поточному AirTag, новий буде взаємодіяти зі смартфонами та годинниками Apple на більшій відстані.

PhoneArena зауважує, що прогноз Гурмана збігається зі словами аналітика Мінг-Чі Куо, який восени 2023-го також заявив, що не очікує на появу AirTag 2 до 2025 року.

Apple випустила перший AirTag у квітні 2021 року, і цей пристрій допоміг користувачам знайти втрачені або вкрадені речі. З іншого боку, його також використовували для переслідування та залякування людей.

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