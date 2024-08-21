В Украине утвердили новые требования к телевизорам и электронным дисплеям

Кабинет министров Украины утвердил Технический регламент относительно требований к экодизайну для электронных дисплеев.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании 20 августа.

Какие изменения предусмотрены

Как отметил Мельничук, правительством утвержден Технический регламент относительно требований к экодизайну для электронных дисплеев, направленный на обеспечение улучшения энергетических и экологических характеристик для электронных дисплеев в соответствии с обновленным законодательством ЕС.

Кроме того, признано утратившим силу постановление КМУ от 14.08.2019 N 735 «Об утверждении Технического регламента относительно требований к экодизайну для телевизоров».

"Установлено, что предоставление на рынке и/или ввод в эксплуатацию электронных дисплеев, отвечающих требованиям Технического регламента по требованиям к экодизайну для телевизоров, и введенных в обращение до вступления в силу Технического регламента по требованиям к экодизайну для электронных дисплеев, не может быть запрещено или ограничен по причине несоответствия требованиям Технического регламента относительно требований к экодизайну для электронных дисплеев", — добавил Мельничук.

Ранее Правительство упорядочило и цифровизировало предоставление гарантийных услуг покупателям бытовой техники, мобильных телефонов и других технически сложных бытовых товаров.

Украинцы скупают электронику: боятся роста цен и дефицита

В первом полугодии 2024 года количество онлайн-заказов электроники выросло более чем на 15%. Сейчас украинцы увеличили количество покупок более чем на 5%.

Средний чек заказа в категории электроники в стране находится на уровне 2 805 грн.

По количеству покупок электроники в этом году наиболее активными оказались жители Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.

"Глобальный скачок спроса на электронику понятен. Если в прошлом году некоторые покупатели еще откладывали обновление компьютеров и телефонов или покупку новых гаджетов из-за роста цен, то сейчас все уже осознали, что рост стоимости не временное явление, и цены не снизятся в ближайшей перспективе. Растет как стоимость производства, так и цена сырья для электронных компонентов», – объясняют аналитики IT-компании Admitad.