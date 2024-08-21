В Україні затвердили нові вимоги до телевізорів та електронних дисплеїв

Кабінет міністрів України затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електронних дисплеїв.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 20 серпня.

Які зміни передбачено

Як зауважив Мельничук, Урядом затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електронних дисплеїв, що спрямований на забезпечення покращення енергетичних та екологічних характеристик для електронних дисплеїв відповідно до оновленого законодавства ЄС.

Крім того, визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 14.08.2019 N 735 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для телевізорів».

"Установлено, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію електронних дисплеїв, які відповідають вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для телевізорів, та введених в обіг до набрання чинності Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для електронних дисплеїв, не може бути заборонено або обмежено з причини невідповідності вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для електронних дисплеїв", - додав Мельничук.

Раніше Уряд впорядкував та цифровізував надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів.

Українці скуповують електроніку: бояться зростання цін і дефіциту

У першому півріччі 2024 року кількість онлайн-замовлень електроніки зросла більш ніж на 15%. Наразі українці збільшили кількість покупок на більш ніж 5%.

Середній чек замовлення у категорії електроніки в країні зараз перебуває на рівні 2 805 грн

За кількістю покупок електроніки цього року найактивнішими виявилися жителі Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.

"Глобальний стрибок попиту на електроніку зрозумілий. Якщо торік деякі покупці ще відкладали оновлення комп'ютерів та телефонів або купівлю нових гаджетів через зростання цін, то зараз, всі вже усвідомили, що зростання вартості не тимчасове явище, і ціни не знизяться в найближчій перспективі. Зростає як вартість виробництва, так і ціна сировини для електронних компонентів", - пояснюють аналітики IT-компанії Admitad.