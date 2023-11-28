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Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні впорядкували надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки та мобільних телефонів

техніка
Фото: Depositphotos

Уряд впорядкував та цифровізував надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів. 

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Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що на засіданні Кабінету Міністрів України 28 листопада 2023 року ухвалили Постанову “Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів”.

Що змінюється:

  • споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному веб-сайті виробника та можливість завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну;
  • зменшується навантаження на бізнес за рахунок скасування паперових форм (9 форм), які продавці  зобов’язані заповнювати при гарантійному обслуговуванні товару та які створювали підстави для накладання штрафних санкцій Держпродспоживслужбою.

"Такі зміни Уряд ухвалив задля спрощення ведення бізнесу, діджиталізації бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається кінцевому споживачу", - підкреслили в Мінекономіки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 17 листопада затвердив постанову, якою спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько