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В Украине упорядочили предоставление гарантийных услуг покупателям бытовой техники и мобильных телефонов
Правительство упорядочило и цифровизировало предоставление гарантийных услуг покупателям бытовой техники, мобильных телефонов и других технически сложных бытовых товаров.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что на заседании Кабинета Министров Украины 28 ноября 2023 приняли Постановление "Об утверждении Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров".
Что меняется:
- потребители получат доступ к эксплуатационным документам на официальном веб-сайте производителя и возможность загружать их в электронном виде в течение гарантийного срока;
- уменьшается нагрузка на бизнес за счет отмены бумажных форм (9 форм), которые продавцы обязаны заполнять при гарантийном обслуживании товара и создавали основания для наложения штрафных санкций Госпродпотребслужбой.
"Такие изменения Правительство приняло для упрощения ведения бизнеса, диджитализации бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого конечному потребителю", - подчеркнули в Минэкономики.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, Кабинет министров 17 ноября утвердил постановление, которым упростил завоз в Украину энергетического оборудования, в том числе генераторов и трансформаторов.
Источник фото: Depositphotos