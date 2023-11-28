В Украине упорядочили предоставление гарантийных услуг покупателям бытовой техники и мобильных телефонов

Правительство упорядочило и цифровизировало предоставление гарантийных услуг покупателям бытовой техники, мобильных телефонов и других технически сложных бытовых товаров.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что на заседании Кабинета Министров Украины 28 ноября 2023 приняли Постановление "Об утверждении Порядка гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров".

Что меняется:

потребители получат доступ к эксплуатационным документам на официальном веб-сайте производителя и возможность загружать их в электронном виде в течение гарантийного срока;

уменьшается нагрузка на бизнес за счет отмены бумажных форм (9 форм), которые продавцы обязаны заполнять при гарантийном обслуживании товара и создавали основания для наложения штрафных санкций Госпродпотребслужбой.

"Такие изменения Правительство приняло для упрощения ведения бизнеса, диджитализации бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого конечному потребителю", - подчеркнули в Минэкономики.

Напомним, Кабинет министров 17 ноября утвердил постановление, которым упростил завоз в Украину энергетического оборудования, в том числе генераторов и трансформаторов.

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