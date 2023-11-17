Кабмін спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів

Кабінет міністрів 17 листопада затвердив постанову, якою спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів. Про це повідомляють пресслужба уряду та його представник у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, таким чином фактично призупнено застосовування шести технічних регламентів при ввезенні та продажу відповідного енергетичного обладнання. Тепер для них не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності.

Йдеться про техрегламенти: безпеки машин; низьковольтного електричного обладнання; електромагнітної сумісності обладнання; законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки; обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні; а також шумового випромінювання від обладнання, що використовується поза приміщеннями.

Рішення ухвалено задля забезпечення потреби в необхідному обладнанні, зумовленої викликами в енергетичній сфері в умовах війни, і діятиме до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 днів.

Шмигаль також зазначив, що Україна успішно пройшла перший місяць опалювального сезону, підкресливши, що ситуація в енергетиці є стабільною, дефіциту електроенергії немає. За даними очільника уряду, опалювальний сезон стартував в усіх регіонах.

"Україна зараз повністю забезпечила себе необхідною кількістю енергоресурсів. У наших сховищах майже 16 мільярдів кубометрів газу. Запаси вугілля на складах - 1,1 мільйона тонн", - повідомив прем'єр.

Шмигаль відзначив, що продовжуються ремонти та захист ключових вузлів енергосистеми: вже вдалося відновити майже 1,9 ГВт генеруючих потужностей. До кінця року планується відновити ще 1,3 ГВт додаткової потужності. Також, за його словами, проведена величезна робота щодо відновлення мереж, захисту підстанцій та іншого критичного обладнання.

"Готуємо також інші системи. На сьогодні відновлено 445 об’єктів теплопостачання. Це котельні, центральні теплові пункти, ТЕЦ. Робота з партнерами в питаннях енергетики активно продовжується. Маємо нові поставки систем ППО, що посилять захист енергооб’єктів", - підкреслив голова Кабміну.

Він додав, що США передали українським громадам 22 мобільні котельні та готують нові поставки. Крім того, розширено можливості для імпорту електроенергії з Євросоюзу: зараз Україна може імпортувати до 1,2 ГВт потужності, тоді як рік тому - 500 МВт.

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