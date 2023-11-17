Кабмин упростил ввоз в Украину генераторов и трансформаторов

Кабинет министров 17 ноября утвердил постановление, которым упростил ввоз в Украину энергетического оборудования, в том числе генераторов и трансформаторов. Об этом сообщают пресс-служба правительства и его представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, таким образом фактически приостановлено применение шести технических регламентов при ввозе и продаже соответствующего энергетического оборудования. Теперь для них не нужны будут декларация о соответствии и маркировка знаком соответствия.

Речь идет о техрегламентах: безопасности машин; низковольтного электрического оборудования; электромагнитной совместимости оборудования; законодательно регулируемых средств измерительной техники; ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании; а также шумового излучения от оборудования, используемого вне помещений.

Решение принято для обеспечения потребности в необходимом оборудовании, вызванной вызовами в энергетической сфере в условиях войны, и будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине и в течение следующих 90 дней.

Шмыгаль также отметил, что Украина успешно прошла первый месяц отопительного сезона, подчеркнув, что ситуация в энергетике стабильна, дефицита электроэнергии нет. По данным главы правительства, отопительный сезон стартовал во всех регионах.

"Украина сейчас полностью обеспечила себя необходимым количеством энергоресурсов. В наших хранилищах почти 16 миллиардов кубометров газа. Запасы угля на складах – 1,1 миллиона тонн", – сообщил премьер.

Шмыгаль отметил, что продолжаются ремонты и защита ключевых узлов энергосистемы: уже удалось восстановить около 1,9 ГВт генерирующих мощностей. До конца года планируется восстановить еще 1,3 ГВт дополнительной мощности. Также, по его словам, проделана огромная работа по восстановлению сетей, защите подстанций и другого критического оборудования.

"Готовим также другие системы. На сегодняшний день возобновлено 445 объектов теплоснабжения. Это котельные, центральные тепловые пункты, ТЭЦ. Работа с партнерами в вопросах энергетики активно продолжается. Есть новые поставки систем ПВО, которые усилят защиту энергообъектов", - подчеркнул глава Кабмина.

Он добавил, что США передали украинским общинам 22 мобильных котельных и готовят новые поставки. Кроме того, расширены возможности для импорта электроэнергии из Евросоюза: сейчас Украина может импортировать до 1,2 ГВт мощности, тогда как год назад – 500 МВт.

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