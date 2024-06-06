Українці скуповують електроніку: бояться зростання цін і дефіциту

У першому півріччі 2024 року кількість онлайн-замовлень електроніки зросла більш ніж на 15%. В Україні попит відстає від світового рівня, але продовжує рости. Наразі українці збільшили кількість покупок на більш ніж 5%.

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Про це повідомляє IT-компании Admitad.

Зазначається, що компанія проаналізувала понад 15 млн замовлень по всьому світу і понад 1,5 млн замовлень в Україні за 2023 рік і січень-травень 2024 року. У дослідженні вивчали як замовлення на сайтах глобальних брендів та маркетплейсів, так і покупки на локальних майданчиках - Comfy, Фокстрот, Stylus, Цитрус, Samsung тощо.

Середній чек на рівні 2 805 грн

За даними аналітиків, минулого року українські тренди сильно обганяли глобальний ринок. У 2023 році зростання онлайн-замовлень у сегменті електроніки в країні становило понад 20% рік до року, і українські покупці витратили на них на 10% більше, тоді як глобальне зростання кількості замовлень становило лише 9%.

"Українські покупці не тільки змогли зберегти підвищені темпи активності, а ще й трохи наростити їх. У січні-травні українці зробили на 5% покупок більше, ніж за той самий період минулого року, і витратили на них на 6% більше. Середній чек замовлення у категорії електроніки в країні зараз перебуває на рівні 2 805 грн", - зауважують в компанії Admitad.

При цьому, частка мобільних покупок у країні дещо зросла на початку 2024 року - з 42% до 53%. Користувачі вдумливо підходять до покупки, порівнюють кілька альтернатив і за характеристиками, і за відгуками.

"Глобальний стрибок попиту на електроніку зрозумілий. Якщо торік деякі покупці ще відкладали оновлення комп'ютерів та телефонів або купівлю нових гаджетів через зростання цін, то зараз, всі вже усвідомили, що зростання вартості не тимчасове явище, і ціни не знизяться в найближчій перспективі. Зростає як вартість виробництва, так і ціна сировини для електронних компонентів", - пояснюють аналітики.

За даними Admitad, найбільше в усьому світі підскочили закупівлі побутової техніки - попит на неї у 2024 році зріс більш ніж на 20%. Слідом йде категорія Споживча електроніка (+18%), Офісна електроніка (+15%), Електронні компоненти та витратні матеріали (+7%) і Телефони та телекомунікація (+6%). Статистика щодо українських покупців також слідує цим трендам.

В яких містах найчастіше купують електроніку

Топ міст України з найбільшим числом замовлень з категорії електроніки, ранжований за розміром середнього чека у 2024 році, виглядає так:

Дніпро - 3 887 грн

Львів - 3 125 грн

Київ - 3 045 грн

Вінниця - 2 925 грн

Полтава - 2 725 грн

Одеса - 2 524 грн

Кривий Ріг - 2 364 грн

Запоріжжя - 2 243 грн

Харків - 2 243 грн

Кам'янець-Подільський - 2 204 грн.

За кількістю замовлень у січні-травні цього року найактивнішими виявилися жителі Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.

"Перегрів" ринку, може призвести до незапланованого спаду

За підрахунками Admitad, в Україні також зросла частка клієнтів, які використовують кешбек-сервіси під час купівлі електроніки. Якщо у 2023 році частка замовлень з використанням кешбеку була на рівні 35%, то у 2024 році вона вже підскочила до понад 40%. Частка купонів при купівлі електроніки також залишається стабільно високою - на рівні 15% замовлень.

Найкращими каналами для залучення продажів для брендів електроніки в Україні залишаються тематичні платформи, вітринні сайти, партнерські мережі, месенджери, контекстна реклама та соцмережі. Саме на них у 2024 році припадає до 90% усіх замовлень цієї категорії. Вебмайстри партнерських мереж, які залучають клієнтів і замовлення для брендів за винагороду, теж не залишилися осторонь загального ажіотажу. Зростання їхніх доходів в Україні в першому півріччі вже перевищило 7%.

"Та попри позитивну ситуацію для брендів електроніки в Україні та в усьому світі - надмірно висока активність клієнтів у першому півріччі, як і будь-який "перегрів" ринку, може призвести до незапланованого спаду у другому. Результати осінніх розпродажів можуть розчарувати бренди, якщо більшість покупців задовольнить свій попит у перші місяці року. Компаніям варто враховувати цю ймовірність під час планування активностей та бюджетування на друге півріччя", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, внаслідок масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні знову почалися відключення світла. Тому серед українців збільшився попит на пристрої електропостачання, що вплинуло на їх вартість.