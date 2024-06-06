Украинцы скупают электронику: боятся роста цен и дефицита

В первом полугодии 2024 года количество онлайн-заказов электроники выросло более чем на 15%. В Украине спрос отстает от мирового уровня, но продолжает расти. Сейчас украинцы увеличили количество покупок более чем на 5%.

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Об этом сообщает IT-компания Admitad.

Отмечается, что компания проанализировала более 15 млн. заказов по всему миру и более 1,5 млн. заказов в Украине за 2023 год и январь-май 2024 года. В исследовании изучали как заказы на сайтах глобальных брендов и маркетплейсов, так и покупки на локальных площадках – Comfy, Фокстрот, Stylus, Цитрус, Samsung и т.д.

Средний чек на уровне 2805 грн

По данным аналитиков, в прошлом году украинские тренды сильно обгоняли глобальный рынок. В 2023 году рост онлайн-заказов в сегменте электроники в стране составил более 20% год к году, и украинские покупатели потратили на них на 10% больше, тогда как глобальный рост заказов составил лишь 9%.

"Украинские покупатели не только смогли сохранить повышенные темпы активности, но и немного нарастить их. В январе-мае украинцы сделали на 5% покупок больше, чем за тот же период прошлого года, и потратили на них на 6% больше. Средний чек заказа в категории электроники в стране сейчас находится на уровне 2 805 грн", - отмечают в компании Admitad .

При этом доля мобильных покупок в стране несколько выросла в начале 2024 года - с 42% до 53%. Пользователи вдумчиво подходят к покупке, сравнивают несколько альтернатив и по характеристикам, и по отзывам.

"Глобальный скачок спроса на электронику понятен. Если в прошлом году некоторые покупатели еще откладывали обновление компьютеров и телефонов или покупку новых гаджетов из-за роста цен, то сейчас все уже осознали, что рост стоимости не временное явление, и цены не снизятся в ближайшей перспективе. Растет как стоимость производства, так и цена сырья для электронных компонентов», – объясняют аналитики.

По данным Admitad, больше всего во всем мире подскочили закупки бытовой техники – спрос на нее в 2024 году вырос более чем на 20%. Следом следует категория Потребительская электроника (+18%), Офисная электроника (+15%), Электронные компоненты и расходные материалы (+7%) и Телефоны и телекоммуникация (+6%). Статистика по отношению к украинским покупателям также следует этим трендам.

В каких городах чаще всего покупают электронику

Топ городов Украины с наибольшим числом заказов из категории электроники, ранжированный по размеру среднего чека в 2024 году, выглядит так:

Днепр - 3 887 грн

Львов - 3 125 грн

Киев - 3 045 грн

Винница - 2 925 грн

Полтава - 2 725 грн

Одесса - 2 524 грн

Кривой Рог - 2 364 грн

Запорожье - 2 243 грн

Харьков - 2 243 грн

Каменец-Подольский - 2204 грн.

По количеству заказов в январе-мае этого года наиболее активными оказались жители Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова.

"Перегрев" рынка, может привести к незапланированному спаду

По подсчетам Admitad, в Украине также возросла доля клиентов, использующих кэшбек-сервисы при покупке электроники. Если в 2023 году доля заказов с использованием кэшбека была на уровне 35%, то в 2024 году она уже подскочила до более чем 40%. Доля купонов при покупке электроники также остается стабильно высокой – на уровне 15% заказов.

Лучшими каналами привлечения продаж для брендов электроники в Украине остаются тематические платформы, витринные сайты, партнерские сети, мессенджеры, контекстная реклама и соцсети. Именно на них в 2024 году приходится 90% всех заказов этой категории. Вебмастера партнерских сетей, которые привлекают клиентов и заказы для брендов за вознаграждение, тоже не остались в стороне от общего ажиотажа. Рост их доходов в Украине в первом полугодии уже превысил 7%.

"Но несмотря на положительную ситуацию для брендов электроники в Украине и во всем мире - чрезмерно высокая активность клиентов в первом полугодии, как и любой "перегрев" рынка, может привести к незапланированному спаду во втором. Результаты осенних распродаж могут разочаровать бренды, если большинство покупателей удовлетворит свой спрос в первые месяцы года. Компаниям следует учитывать эту вероятность во время планирования активностей и бюджетирования на второе полугодие", - прогнозируют аналитики.

Напомним, в результате массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре в Украине снова начались отключения света. Поэтому среди украинцев увеличился спрос на устройства электроснабжения, что повлияло на их стоимость.